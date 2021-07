The Walking Dead Saison 11: Date de première, distribution et autres choses rapides que nous savons

in

Alexandrie est en danger dans la saison 11 de Walking Dead

Nous savons tous ce qui s’est passé pendant The Whisperer War dans The Walking Dead Saison 10, et comment Alexandrie a été détruite. Maintenant, c’est à la communauté de recoller les morceaux d’une manière ou d’une autre. Même ainsi, il semble toujours y avoir un danger à chaque coin de rue dans le synopsis officiel publié par AMC.

Pour résumer, le groupe essaie de fortifier Alexandrie pour la rendre à nouveau stable, avec de nouveaux résidents maintenant ajoutés avec Hilltop et le Royaume, tous deux détruits en raison de la guerre avec les Whisperers. Le groupe de Maggie également, nommé les Wardens, reste également à Alexandrie, créant plus de personnes que la colonie n’en avait jamais eu auparavant.