The Walking Dead Saison 11 : Une nouvelle bande-annonce arrive au Comic-Con pour la saison finale

Lors du panel Comic-Con 2021 pour The Walking Dead, nous avons enfin pu voir une nouvelle bande-annonce pour la saison 11 – qui sera la dernière saison de la série. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à comprendre avec ce qui se passe dans la dernière saison, qui sera diffusée sur AMC le dimanche 22 août à 21 h / 20 h CT.

Si vous avez suivi la série et que vous avez suivi la série de bandes dessinées, la série se dirige vers le Commonwealth. C’est une ville qui semble parfaite, et c’est l’endroit le plus avancé et apparemment le plus civil que les survivants aient rencontré. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

Sans entrer dans trop de spoilers des bandes dessinées, qui seront très probablement incorporées dans l’histoire, Michael James Shaw rejoindra la saison en tant que Mercer, le chef de l’armée du Commonwealth. Vous connaissez peut-être Shaw pour son travail dans Avengers: Infinity War et Endgame en tant que Corvus Glaive.

“Cette expérience a été une joie”, a expliqué Shaw lors du panel. “Surtout en sortant l’année dernière, c’était comme une lueur d’espoir au bout du tunnel. Un enfant maladroit qui aimait lire des bandes dessinées, se mettre à la place d’un personnage de bande dessinée vraiment génial n’est qu’un rêve.”

Shaw a ensuite parlé de son premier jour sur le plateau. “Mec, j’étais sur le point de baiser une brique. C’était intimidant, vous savez, d’entrer dans cette énorme machine, mais il y avait beaucoup d’amour de la part des acteurs et de l’équipe, et ils m’ont accueilli à bras ouverts. C’était c’est génial de rentrer dans une famille. C’est une belle chose.”

Ce fut un grand jour pour les fans de Walking Dead, car Fear of the Walking Dead Saison 7 a obtenu une date de sortie et un nouveau clip, et World Beyond Season 2 a également obtenu une date de sortie et un nouveau clip. Et bien que la saison 11 soit peut-être la dernière saison de la série principale de Walking Dead, ce ne sera pas la fin des histoires de ces personnages. Il y a des films Walking Dead à venir avec Andrew Lincoln reprenant son rôle de Rick Grimes, et le créateur de la bande dessinée Walking Dead a fait une petite mise à jour sur le déroulement de la pré-production.

En 2023, il y aura une nouvelle série dérivée axée sur Daryl et Carol. Le spectacle sera co-créé par Angela Kang et Scott Gimple. De plus, Gimple travaille sur une série d’anthologies intitulée Tales of Walking Dead. On ne sait pas quand cette émission sera diffusée à la télévision pour le moment.