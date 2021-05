The Walking Dead: Tous les grands méchants, classés

5. Simon (saison 6, 7, 8)

J’aimais Simon. Dans The Walking Dead Saison 6, quand il est arrivé pour la première fois, certes, j’ai senti qu’il était juste ce motard ennuyeux qui disait des lignes cryptiques juste pour être sommaires, mais avec le temps, j’ai vraiment ressenti de la peur. En tant que bras droit de Negan, il avait presque autant de pouvoir que le grand méchant, mais Simon se sentait presque un peu trop psychopathe.

Alors que Negan espérait peut-être développer la paix entre les Saviors et le groupe de Rick, Simon voulait faire tout ce qu’il fallait pour garder les Saviors au sommet, ce qui signifiait trahir Negan. Bien sûr, Negan n’a pas apprécié cela et a mis fin à la vie de Simon peu de temps après l’avoir découvert, mais Simon était un digne antagoniste. Il était froid, calculateur et juste un peu fou, ce qui le rendait mémorable.