The Walking Dead: World Beyond ajoute un favori des fans de Walking Dead pour la saison 2

Pollyanna McIntosh revient dans l’univers TWD pour la deuxième et dernière saison à venir de World Beyond, qui conclura l’histoire d’Iris, Hope, Elton et Silas. Ils ont voyagé à travers le pays dans le cadre d’une mission qui a changé tout ce qu’ils savaient autrefois, et Jadis fera partie de ce voyage, quelle que soit sa fin. Pollyanna McIntosh, qui est apparue pour la dernière fois dans The Walking Dead en 2018, a partagé ses réflexions sur l’opportunité de jouer à nouveau Jadis après si longtemps :