The Walking Patriot : un soldat du Kansas partage son histoire pour inspirer les autres

Un soldat du Kansas partage son message d’inspiration et de positivité sur les réseaux sociaux.

Derek Redenius a rejoint la Garde nationale à l’âge de 17 ans et a depuis effectué trois tournées. À son retour, il a commencé à conduire des semi-remorques à travers le Midwest, et c’est au volant qu’il a dit qu’il avait eu une révélation.

« J’ai commencé à marcher parce que, étant dans la Garde nationale, je dois rester en forme physiquement, et conduire un semi-camion et rester assis toute la journée n’aide pas à rester actif », a déclaré Redenius à Fox News. « Je crois en Dieu et j’ai prié pour être guidé, et le 1er octobre 2020, je me suis réveillé et j’ai entendu le Seigneur me dire ‘Allons nous promener.' »

Derek Redenius, The Walking Patriot, passe devant une foule agitée. (Derek Redénius)

Ce matin-là, Redenius a enfilé sa veste militaire de 25 livres et a commencé à marcher. Pendant qu’il marchait, il a fait signe aux agriculteurs locaux, et ils ont fait signe de reculer de leurs tracteurs. Alors que sa promenade tournait sur la Kansas Highway 15, il a continué à saluer les passants.

« C’était rafraîchissant de voir les gens me voir. C’était vraiment bien. Quand je suis rentré à la maison, j’ai écrit un petit message sur mon Facebook pour remercier les gens de m’avoir salué et de me saluer. J’ai pensé que je vais recommencer demain. »

Le lendemain matin, Derek Redenius a commencé à porter un grand drapeau américain en signe de patriotisme.

« Je partagerais quelque chose de positif sur les réseaux sociaux », a-t-il déclaré. « Un jour, quelqu’un m’a dit de publier sur TikTok. Les premières vidéos n’ont pas très bien fonctionné, mais un matin, ma vidéo a été vue 20 000. »

Après sa première vidéo virale, Redenius a commencé à partager davantage.

« Les gens apprécient mes vidéos et cela m’aide. En retour, l’inspiration que nous nous donnons crée de la positivité, dont nous avons davantage besoin dans ce monde. »

Depuis qu’il a commencé en octobre 2021, il a gagné plus de 61 000 abonnés Tik Tok.

« Je n’ai pas partagé mes opinions personnelles sur la politique, j’ai juste essayé de montrer de l’inspiration, de la positivité et de l’appréciation à ce pays. Je veux remercier Dieu, ce pays et faire preuve de positivité. »

Le Walking Patriot porte un grand drapeau américain en marchant. (Derek Redénius)

Alors que Redenius se tourne vers 2022, il partage son rêve de créer un mouvement pour aider les autres.

« Vingt-deux, c’est beaucoup pour les militaires, car c’est le nombre moyen de suicides que nous avons par jour. J’ai prévu de marcher tous les jours en 2022, de faire quelque chose pour les anciens combattants et pour les autres. »

Alors que Derek se tourne vers l’avenir de The Walking Patriot, il veut « aider les anciens combattants moins fortunés », comme il le peut.