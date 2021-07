The Wall, c’est le nouveau téléviseur 1000 pouces et résolution 16K de Samsung | La technologie

La nouveauté de Samsung, c’est un téléviseur 1000 pouces que vous ne pourrez pas acheter et dont la résolution est de 16K, c’est le nouveau The Wall.

La technologie de la télévision a progressé à pas de géant ces dernières années. Samsung, LG et Sony font partie des entreprises qui ont le plus expérimenté ces appareils. Les propositions qu’ils ont sont vraiment intéressantes et sont en constante évolution.

Il y a quelques années, nous connaissions The Wall, une télévision au format mural qui venait de la main des Sud-Coréens pour couvrir d’immenses surfaces. Allez, couvrez ce qui est devenu un mur complet.

Ce battage télévisé est une ode à la technologie et à tous les progrès réalisés aujourd’hui. Les 146 pouces avec lesquels la première version était livrée semblaient plus que suffisants, mais Samsung a voulu tout faire et la nouvelle version de ce téléviseur atteint les 1000 pouces.

La taille est scandaleuse et la résolution aussi, puisqu’elle ne reste pas en 4K ou 8K, le nouveau The Wall peut atteindre 16K sans aucun problème. Comme dans la version précédente, il s’agit d’un panneau modulaire et des modules peuvent être ajoutés pour former une taille monstrueuse.

La technologie de panneau utilisée par ce téléviseur est MicroLED et elle est capable d’émettre une luminosité maximale de 1 600 nits. Il peut être configuré en 8K en réduisant les modules, bien que la chose intéressante soit le 16K ou 15 360 x 2 160 pixels qui est obtenu en l’étendant complètement.

Ce téléviseur n’est pas destiné aux foyers, son secteur est le commerce. Samsung l’a développé pour fonctionner comme un écran d’affichage ou un affichage publicitaire, vous l’utiliserez très probablement pour présenter vos actualités lors de salons technologiques.

L’intéressant de ce type d’équipement est sa modularité, car cela pourrait se traduire au quotidien afin que les utilisateurs puissent ajouter progressivement des modules à leurs écrans jusqu’à ce qu’ils en trouvent un de la taille qu’ils souhaitent.