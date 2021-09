The Wanted annonce son retour avec l’album Greatest Hits

Sept ans après leur pause, les Wanted sont de retour ! Oui Max George, Tom Parker, Nathan Sykes, Jay McGuiness et Siva Kaneswaran sont officiellement de retour ensemble.

Aujourd’hui, le groupe a annoncé qu’un album des plus grands succès, Most Wanted – The Greatest Hits, sortira le 12 novembre, qui contiendra également de nouvelles musiques du groupe.

Ils se produiront également ensemble pour la première fois en sept ans au concert caritatif de Tom Parker pour Stand Up To Cancer “Inside My Head” au Royal Albert Hall le 20 septembre.

Most Wanted-The Greatest Hits est une collection de tous les grands succès mondiaux du groupe, dont beaucoup ont été écrits par les gars eux-mêmes. Le catalogue du groupe contient des chefs-d’œuvre pop, dont les singles numéro 1 « All Time Low » et « Glad You Came », le single de 2010 de Comic Relief « Gold Forever », la chanson thème du film 2012 Ice Age : Continental Drift, « Chasing The Sun » et la ballade envolée « Heart Vacancy ». La collection comprend également les tubes “Lightning”, “Lose my Mind”, “We Own The Night”, “Walks Like Rihanna”, “I Found You”, “Warzone”, “Show Me Love” et le favori des fans “Could Ce soit l’amour”.

Les Wanted ont d’abord discuté de se réunir au début de 2020 pour célébrer leur 10e anniversaire, mais la pandémie mondiale a fait obstacle. Puis vint la nouvelle dévastatrice et choquante qu’un des garçons, Tom Parker, avait reçu un diagnostic de tumeur au cerveau. Tom, avec sa manière typiquement pragmatique, a décidé de transformer une tragédie personnelle en quelque chose de plus positif et s’est mis à réaliser un documentaire pour Channel 4 et Stand Up To Cancer intitulé Tom Parker – Stand Up To Cancer à la fois pour sensibiliser au -conte des signes de la maladie et d’explorer de nouveaux traitements et recherches.

Après avoir découvert au cours du tournage que seulement 1% du budget national de la recherche contre le cancer était consacré à la recherche de nouveaux traitements pour les tumeurs cérébrales, Tom a également décidé d’organiser un énorme concert pop au célèbre Royal Albert Hall de Londres pour lever des fonds cruciaux pour plus de recherche médicale. Tom a appelé, un appel Zoom bien sûr, aux quatre autres garçons pour leur demander d’abord de se réunir pour le spectacle du Royal Albert Hall, puis une conversation en a entraîné une autre et la réunion Wanted que les fans réclamaient était lancée!

«Nous parlons de temps à autre depuis quelques années de nous réunir pour faire quelque chose pour l’anniversaire, mais nous avons tous travaillé sur d’autres projets à des moments différents, donc cela ne s’est pas produit. Il s’agit de s’amuser avec nos potes, pas de pression, juste du PLAISIR », explique Jay McGuiness.

Les Recherchés sont l’un des plus grands groupes pop britanniques, vivre un rêve qui a largement dépassé leurs attentes les plus optimistes et le tout avec leurs meilleurs amis à leurs côtés. Avec plus de 12 millions de ventes de disques dans le monde, le groupe a décroché 10 singles dans le Top Ten britannique et 2 singles numéro 1 au Royaume-Uni. Le groupe compte encore aujourd’hui près de 6 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify et a un énorme succès dans le monde entier sur ses plateformes de médias sociaux.

Au cours de leurs cinq premières années ensemble, The Wanted est devenu de sérieux joueurs de pop partout dans le monde. Avec leurs airs férocement contagieux, leur amitié à toute épreuve et leurs charmes laddish, ils ont marqué le moule typique des boys bands. Les distinctions ont suivi en conséquence : une nomination au Brit Award du « Meilleur single britannique » pour « All Time Low » en février 2011 a été suivie par le prix Radio 1 Teen Award pour « Meilleur acte musical britannique » et le Prix du public américain pour « l’artiste préféré de l’évasion ». ‘ en 2013. Les garçons ont joué à guichets fermés lors de deux tournées au Royaume-Uni dans l’arène et de la tournée mondiale ‘Word of Mouth’ à travers le Royaume-Uni et l’Amérique, ainsi que des performances exceptionnelles au Summertime Ball de Global Radio (4 années consécutives) devant 90 000 fans au stade de Wembley, au V Festival, à T in the Park et au festival iTunes. Les garçons ont même porté la flamme olympique lors du relais de la flamme olympique pour les Jeux olympiques de 2012 à Londres.

Un accord avec le prestigieux label américain Def Jam en avril 2011 a emmené les garçons dans le monde entier et a conduit à d’énormes performances en direct sur certaines des plus grandes émissions de télévision des États-Unis, notamment David Letterman, Ellen et Jimmy Fallon, ainsi qu’à d’énormes spectacles tels que le Z100. Jingle Ball à New York, les prestigieux Billboard Awards en 2012 et la célèbre Macy’s Day Parade. Les garçons ont ensuite joué dans leur propre émission de télé-réalité américaine “The Wanted Life”, produite par Ryan Seacrest pour E! Réseau.

Après s’être séparés, le groupe a tous connu du succès dans leurs efforts en solo au cours des dernières années. Tom, Nathan, Max et Siva ont tous lancé des carrières musicales et d’acteur réussies en solo et Jay a forgé une carrière réussie en tant qu’homme de premier plan sur la scène du West End et a remporté Strictly Come Dancing.

Précommandez Most Wanted – Greatest Hits.