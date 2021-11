The Wanted : comment Tom Parker a réuni le groupe

Bienvenue dans The Big Questions de Metro.co.uk, où nous posons, enfin, les grandes questions (et les plus petites aussi) et cette semaine, nous plongeons profondément avec Tom Parker, Max George, Siva Kaneswaran, Jay McGuinness de The Wanted et Nathan Sykes alors qu’ils font un sacré retour en forme.

Avec des réunions qui peuplent le paysage musical en ce moment, plus récemment avec AbbaLe retour monumental de , The Wanted – qui a rencontré un énorme succès avec son premier single All Time Low en 2010 – a ajouté son nom au tour d’horizon des retrouvailles de 2021.

Clairement non content de mettre leurs pieds dans un temps partagé tropical et de vivre des redevances du tube international Glad You Came, les gars sont revenus sur scène lors d’une réunion émouvante pour Tom’s Inside My Head, collectant des fonds pour Stand Up To Cancer , après que le chanteur a reçu un diagnostic de tumeur au cerveau en 2020.

Aujourd’hui, nous leur demandons les doozies, comment le concert de Tom les a réunis, l’état de leur groupe WhatsApp et les rumeurs folles qui ont été publiées à leur sujet.

Oh, et si vous avez manqué des épisodes antérieurs de la série, consultez les discussions de James Arthur et Matt Edmondson pendant que vous êtes ici.

Tu rejoins un tas de groupes qui se réunissent à nouveau, qu’est-ce que ça fait de sortir un nouvel album après tout ce temps ?

Max : Savez-vous quoi, nous pouvons tous nous sentir différents, mais par rapport à ce que nous étions avant, nous nous entraînions tellement, comment va le single, comment va l’album, j’ai l’impression que nous n’avons pas vraiment pensé.

Le groupe a des retrouvailles émouvantes plus tôt cette année (Photo: Rob Cable / Backgrid)

On est là, en train de répéter, tu viens de me rappeler que l’album est sorti. Maintenant que vous l’avez dit, vraiment excité. Dans l’attente que les gens ressentent cette nostalgie de nos vieux trucs, qui ont été remasterisés, nous avons des versions acoustiques, deux nouvelles chansons. Je pense que les gens vont l’apprécier, mais nous sommes juste en train de bourdonner, nous avons un album dans les magasins. C’est tellement cool de refaire ça.

Votre nouvel album, Most Wanted – Greatest Hits, est sorti, vous avez sorti une nouvelle chanson, Rule The World, vous partez en tournée. Pourquoi n’avez-vous pas tous simplement levé les pieds et vécu des redevances ?!

Tom : Les maisons de disques les volent tous, c’est pourquoi.

Des voleurs, des loups, je les appelle. Je vois notre équipe dans le dos aller [he pulls an awkward face, as his bandmates descend into laughter].

Siva : Nous nous sommes manqués, la musique nous a manqué. Je me sentais juste comme le bon moment pour se remettre ensemble.

Nathan : C’est la faute de Tom. Tom est l’instigateur.

Il nous appelle, [in Tom’s Bolton drawl] « Les garçons, nous montons un spectacle, Stand Up To Cancer… »

Tom : Je ne sonne pas comme ça !

Ils chantent tous à l’unisson : You do !

Tom : Putain de merde !

En vous voyant tous plaisanter les uns avec les autres et vous chamailler, il est clair que vous appréciez tous d’être à nouveau ensemble

Jay : Nous avons raté ça. Les gens me demandent beaucoup de choses sur ce qui vous manque dans le fait d’être avec les garçons et c’est juste d’être avec les garçons. J’adore être sur scène, c’est une vraie grande énergie d’être dans la salle ensemble.

Comment le groupe WhatsApp s’est-il comporté pendant votre pause ?

Max : C’était assez calme pendant un certain temps, si quelque chose arrivait, Glad You Came faisait quelque chose d’énorme sur TikTok donc nous en parlerions. Si nous faisions quelque chose de grand, nous le mettrions là-dessus.

C’était vraiment il y a environ deux ans, quand les idées sont venues pour la première fois, nous recommencions cela, ça a commencé à devenir ridicule.

https://www.youtube.com/watch?v=iPfwXI7nAnU

Mais c’est un pacte – personne ne peut voir ce qu’il y a sur notre Whatsapp. Aucun d’entre nous ne serait plus dans The Wanted… et nous n’aurions aucun autre travail.

Jay : Je ne sais pas ce que c’est à propos de Whatsapp, les gens montrent leurs instincts les plus… basiques.

Max : iMessage, tu te dis « je ne peux pas écrire ça ». Whatsapp c’est comme –

Tom : Je vais taper ce que je veux.

Vous avez fait une pause en 2014. Est-ce que faire partie du groupe signifie quelque chose de différent cette fois-ci ?



Tom : J’ai l’impression que tout le monde apprécie l’espace et les moments dont chacun a besoin pour lui-même. Tout le monde a des avis. Nous sommes tous devenus des adultes.

C’est vraiment détendu.

Alors que signifient ces retrouvailles pour l’avenir de The Wanted ?

Les gars ont hâte de reprendre la route (Photo : Larry Marano/.)

Tom : Qui sait ? Pour nous, c’était plus une chose à court terme, nous avons tous nos propres intérêts et projets individuels.

Les garçons n’étaient censés venir que pour m’aider avec le concert, mais c’est devenu une chose plus importante, ce qui est adorable. L’intention était toujours à long terme.

Siva : Maintenant, nous avons un album…

Tom : C’est chouette comme les choses se sont développées naturellement, nous ne voulons pas mettre trop de pression dessus.

Max : Tant que ça continue comme ça, qui sait. Il n’y a pas de structure solide pour savoir combien de temps nous voulons le faire, tant que nous sommes heureux de continuer à le faire.

Cela faisait partie du problème la dernière fois, nous n’avons pas eu cette pause, donc c’est génial que nous aimions ça et nous avons hâte de faire la tournée…

Tom : Posez-nous la même question dans six mois. « J’en ai fini les gars. »

Avez-vous remarqué que cette fois-ci, il y a une conversation différente autour de la santé mentale dans un groupe ?

Tom : Je pense que oui.

Jay : Le fait que nous soyons plus âgés, je pense que c’est plus facile de se respecter un peu plus. Quand vous êtes plus jeune, il est plus facile de simplement suivre la foule.

C’est beaucoup plus ouvert. C’est bien parce que les gens prennent ces conversations beaucoup plus au sérieux, ce qui vous donne la liberté d’être honnête et les gens ne s’épuiseront pas aussi facilement, ce qui est bon pour tout le monde.

Tom : Bonne réponse !

Bon, il y a eu des rumeurs folles à votre sujet dans les gros titres au fil des ans, quelle est celle qui vous chatouille encore ?

Tom, passant par téléphone : Jetons un œil…

Max : Siv était lié à Rihanna…

Siva : J’étais lié à Rihanna, la deuxième semaine du groupe, alors c’était sympa. Ensuite, nous avons fait une chanson intitulée Walks Like Rihanna…

Nathan : C’était le précurseur.

Plus : Le Wanted



Cela fait un moment que vous n’avez pas été en tournée, encore moins ensemble. Où sommes-nous impatients d’aller cette fois-ci ?

Tom : Le Japon, j’ai tout aimé. Vous savez où nous n’avons pas pu aller, la Chine. C’est un marché énorme là-bas.

Max : Nous avons eu la chance d’aller partout, mais c’est souvent flou, pour diverses raisons. La raison principale, dans l’ensemble, nous étions dans un pays pendant quelques heures pour un concert, en faire un autre, donc ce sera bien d’aller dans des endroits et de le prendre en ce moment.

Nathan : Nous allons voir les sites touristiques… Leeds, Nottingham, Hull, ville de la culture 2019. Nous devrions faire une visite en bus à ciel ouvert.

Le nouvel album de The Wanted, Most Wanted – Greatest Hits est maintenant disponible.

Le week-end des Wanted :

C’est samedi, qu’est-ce que tu fais ?

Nathan : Faire une bonne grasse matinée, puis prendre un petit-déjeuner anglais complet végétalien et, selon la période de l’année, avoir potentiellement une matinée de course de dragsters.

Dormir dedans ou debout et chez eux ?

Tom : J’ai deux enfants, donc je suis à leur écoute. Vous n’avez pas le choix. Cinq heures et demie du matin. C’est d’accord. J’aime assez ça. Vous prépare pour la journée, mais vous arrivez à 15 heures et vous avez l’impression d’être debout depuis quatre jours.

A quoi ressemblaient les week-ends il y a 10 ans ?

Max : J’ai failli mourir chaque semaine pendant 10 ans, je suis sobre depuis 12 mois, donc beaucoup plus clair. J’ai l’impression que je vais manquer le plaisir de Noël, mais tout est plus clair le samedi et le dimanche matin.

C’est quoi pour le brunch ?

Jay : Probablement la pizza d’hier. Toujours la pizza d’hier

Quel est votre film préféré du week-end ?

Siva : Je suis actuellement dans une émission Apple TV appelée Foundation. Je ne regarde plus vraiment la télé, mais c’est tellement futuriste que j’adore ça.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();