Images en direct de vétérans de la pop britannique The Wanted L’interprétation de leur single à succès de 2012 « Glad You Came » au Royal Albert Hall de Londres le mois dernier a été partagée en ligne.

Le groupe a tenu sa première performance ensemble en sept ans dans ce lieu emblématique le 20 septembre 2021 dans le cadre de l’émission caritative Stand Up To Cancer du membre Tom Parker, Inside My Head. Parker a été diagnostiqué avec une tumeur au cerveau l’année dernière et suit un traitement depuis.

L’interprétation de la chanson a commencé avec la foule chantant le refrain a cappella, avant que le chanteur Max George ne leur dise: « Give it up for Tom! »

Inside My Head: The Concert a également présenté des performances de personnalités telles que Liam Payne, Ed Sheeran, McFly, Becky Hill, Sigrid et KSI. Tous les bénéfices ont été reversés à Stand Up To Cancer et The National Brain Appeal, deux organisations caritatives britanniques aidant les personnes dans la lutte contre le cancer et visant respectivement à faire progresser la recherche en sciences neurologiques.

Le concert a également été diffusé en direct dans le monde entier le lendemain de sa tenue au Royal Albert Hall, avec des fans du monde entier capables de faire un don pendant qu’ils regardaient.

Inside My Head est aussi le nom d’un documentaire émouvant qui a été diffusé sur Channel 4 plus tôt ce mois-ci et a été produit avec Stand Up To Cancer. Il a suivi Parker et sa famille alors qu’ils acceptaient son diagnostic de tumeur cérébrale.

La semaine dernière (13 octobre), The Wanted a sorti son premier nouveau single en sept ans avec « Dirige le monde. » Il figurera sur leur prochain album des plus grands succès Most Wanted – Les plus grands succès, qui sortira le 12 novembre.

L’album est une collection de tous les grands succès mondiaux du groupe, y compris les singles n°1 « All Time Low » et « Glad You Came », le single de 2010 de Comic Relief « Gold Forever », la chanson thème du film Ice Age de 2012 : Continental Drift, « Chasing The Sun » et la ballade envolée « Heart Vacancy ».

The Wanted’s Most Wanted: The Greatest Hits sort le 12 novembre et est disponible en précommande.