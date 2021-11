The Wanted partage la nouvelle chanson originale ‘Colors’ du prochain album

Avant la sortie de leur album de retour Les plus recherchés : les plus grands succès, le groupe de pop britannique The Wanted a partagé la nouvelle chanson originale « Colours ». L’album arrive le vendredi 12 novembre via Island Records.

« Colours » est le deuxième morceau de musique entièrement nouveau que The Wanted a sorti depuis sa réunion plus tôt cette année après une interruption de sept ans. La chanson a été écrite par Nathan Sykes du groupe avec l’auteur-compositeur David Sneddon et le producteur Paul Whalley.

« Dans tes yeux, je vois des kaléidoscopes et des papillons / À travers la foudre, je ressens des émotions que je ne reconnais pas », chantent-ils dans le premier couplet. « Tu rends mes ténèbres lumineuses / Sentez l’étincelle s’allumer / Et c’est quelque chose de beau. »

« Colours » reprend le gros son pop et anthémique caractéristique de The Wanted avec des percussions profondes et une livraison évocatrice d’émotions, similaire au single original de l’album : « Dirige le monde. »

Most Wanted: The Greatest Hits présentera ces deux nouvelles sorties en plus d’une liste de singles et de morceaux profonds du groupe. La liste des morceaux empilés comprend les singles en tête des charts « All Time Low » et « Glad You Came » en plus du single de 2010 de Comic Relief « Gold Forever », la chanson thème du film d’animation 2012 Ice Age : Continental Drift, « Chasing The Sun » et la ballade « Heart Vacancy ».

L’album comprend également les tubes « Lightning », « Lose my Mind », « We Own The Night », « Walks Like Rihanna », « I Found You », « Warzone », « Show Me Love » et le fan- favori « Could This Be Love. »

« Cela fait quelques années que nous parlons de temps à autre de nous réunir pour faire quelque chose pour l’anniversaire, mais nous avons tous travaillé sur d’autres projets à des moments différents, donc cela ne s’est pas produit », a déclaré Jay McGuiness à propos de la réunion. « Il s’agit de s’amuser avec nos potes, pas de pression, juste du PLAISIR. »

Most Wanted: The Greatest Hits sort le 12 novembre et est disponible en précommande.