Pour entrer dans l’esprit des fêtes, le groupe de pop britannique The Wanted a partagé une nouvelle interprétation du single classique des vacances East 17 « Stay Another Day ». La chanson est devenue à l’origine un hit de Noël n ° 1 en 1994. Maintenant, The Wanted la réorganise avec une production de Tim Powell et Jonas Jalhay.

« Reste un autre jour” n’avait pas été conçu à l’origine pour être une chanson de vacances célébrée de façon saisonnière. Tony Mortimer d’East 17 avait écrit la chanson sur le décès de son frère, mais elle a finalement pris une vie propre en dehors de ce contexte. La vidéo musicale originale présente le groupe de garçons enveloppé dans des parkas blanches surdimensionnées alors qu’ils se préparent à la neige qui tombe. Sur le travail de couverture pour leur couverture, The Wanted brave aussi le froid d’une tempête de neige.

La sortie du single précède Les plus recherchés : les plus grands succès, une collection des meilleures chansons du catalogue de The Wanted dont la sortie est prévue le 12 novembre. En plus de leurs plus grands succès, comme « All Time Low », « Glad You Came », « Chasing The Sun » et plus, l’album sera également présentent le single récemment sorti « Dirige le monde”, qui a marqué la première nouvelle chanson du groupe en sept ans.

En mars 2022, The Wanted entreprendra une tournée spéciale de 12 dates dans les arènes du Royaume-Uni avec des arrêts à Manchester, Glasgow, Birmingham, Newcastle, Leeds, Londres, Brighton et plus encore. Plus d’informations sur la visite peuvent être trouvées sur le site officiel du groupe.

Dans un moment réconfortant, The Wanted a précédemment partagé une reprise du single émouvant de Becky Hill « Rappelles toi” aux côtés d’un montage visuel des plus grands et des plus célèbres souvenirs du groupe. La vidéo présente des images des coulisses capturées en studio et des enregistrements capturant des foules à guichets fermés de milliers de fans.

Depuis l’annonce de leurs retrouvailles plus tôt cette année, le groupe de cinq musiciens a repris le rythme, reprenant là où ils s’étaient arrêtés il y a toutes ces années.

Diffusez ou achetez la version de The Wanted sur « Stay Another Day ».