La guerre contre la drogue est apparue sur Jimmy Kimmel Live! Mercredi soir (17 novembre) pour interpréter la chanson titre de I Don’t Live Here Anymore d’octobre. Regardez-le ci-dessous.

Ils ont également annoncé un livestream intitulé Living Proof: The War on Drugs Global Live Event. Le groupe interprétera des morceaux de I Don’t Live Here Anymore au Centre culturel ukrainien de Los Angeles, en Californie. La diffusion en direct sera diffusée le 9 décembre et sera disponible à la demande pendant trois jours. Les billets seront mis en vente ce vendredi 19 novembre.

I Don’t Live Here Anymore est arrivé quatre ans après le précédent album studio du groupe, A Deeper Understanding. L’année dernière, ils ont sorti LIVE DRUGS, enregistré sur la route entre 2014 et 2019. Après avoir joué « Living Proof » sur Colbert en septembre, le groupe a apporté « Change », « Occasional Rain » et « Old Skin » à CBS This Morning ce mois.