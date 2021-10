https://www.youtube.com/watch?v=btNCJmBq9CU

* hitmaker R&B Will Downing numéro un sur le US Indie Soul Chart avec son premier single, La chaleur de toi de son prochain 25e album, Sophisticated Soul.

Le US Indie Soul Chart est basé sur une diffusion réelle et l’un des charts musicaux les plus respectés de l’industrie d’aujourd’hui avec un 2.2. millions d’audience.

Au cours des trois dernières décennies, aucun artiste n’a mieux défini la musique soul adulte que le prince de la soul sophistiquée, Will Downing.

The Warmth of You, un morceau instantané adapté à la radio co-écrit par Will avec les musiciens père-fils Mike Logan Sr et Mike Logan Jr, sera certainement un classique romantique.

Le nouvel album de Downing, Sophisticated Soul, sortira le 2 novembre sur son propre label Sophisticated Soul Record. La liste des chansons de l’album très attendue comprend : Baby I’m Yours, Come With Me, Let’s Go, Love Language, Never Wanted Any, Old School Love, Warmth of You et When I First Saw You.

PLUS DE NOUVELLES SUR EURWEB : Le biopic «King Richard» de Will Smith ouvrira le Festival du film noir américain de 2021

Derrière l’incontournable baryton velouté et les voix de fond et de voix de fausset soyeuses, qui rendent les dames folles, se cache une incroyable usine de musique à un seul homme qui écrit/coécrit, produit/coproduit, arrange/co-arrange pratiquement chaque morceau. Le chanteur devient alors chef d’orchestre pour apporter cette même magie sur scène d’un océan à l’autre.

Will Downing anime également une émission de radio hebdomadaire populaire, The Wind Down, diffusée sur plus de 20 stations à travers le monde, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon et en Espagne.

Félicitations à Will Downing pour s’être classé n°1 sur le US Indie Soul Chart !

Visite de All Things Will Downing :

Site Internet: https://www.willdowning.com

https://www.theprinceofsophisticatedsoul.com

Facebook/Twitter : @willdowning

Instagram : willdowning3

Suivez-le sur les réseaux sociaux @willdowning3

Cliquez ici et écoutez Will Downing – The Warmth Of You (vidéo officielle) – YouTube

source : BNM Publicity & Management Group