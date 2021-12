The Way Of Wrath est un prochain RPG Switch avec une configuration de jeu intrigante de 10 jours

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

The Way of Wrath est un prochain RPG qui devrait être lancé sur Nintendo Switch en 2022, a confirmé l’éditeur Hooded Horse.

Développé par Animmal, le jeu se déroule pendant l’âge du bronze et plonge les joueurs dans une histoire où vous et vos alliés venez de faire face à une défaite dévastatrice lors d’une guerre à l’étranger. Votre travail consiste à reconstruire votre fort abandonné, à unifier votre peuple et à essayer de survivre à l’invasion imminente – c’est là que les choses deviennent particulièrement intéressantes.

Vous voyez, pendant dix jours de jeu, vous devrez explorer le monde du jeu, sécuriser les sites de ressources, rassembler des alliés et saboter les camps ennemis; à la fin des dix jours, vous vivrez une « finale de siège culminant » où tous vos efforts seront mis à l’épreuve dans une bataille finale.

Il existe une suite de création de personnages disponible pour concevoir votre avatar, un système de survie qui implique la recherche de fournitures et la mise en place de camps de ressources autour de la carte, et même un « système de diplomatie profonde » avec lequel les tribus peuvent être alliées ou faire la guerre.

Parlant du nouvel accord d’édition du jeu avec Hooded Horse, le PDG d’Animmal, Dato Kiknavelidze, a déclaré : « Nous avons mis tout notre cœur et notre âme dans ce projet. Nous sommes très enthousiasmés par ce partenariat car Hooded Horse a une approche unique et conviviale pour les développeurs. Ce sont des joueurs de RPG et de stratégie dans l’âme, et nous avons instantanément cliqué avec leur équipe. »

Intrigué ? Nous veillerons à garder un œil sur d’autres nouvelles à ce sujet à l’approche de la nouvelle année, mais n’hésitez pas à partager vos premières réflexions avec nous dans les commentaires ci-dessous.