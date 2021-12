The Weekly Authority : fuites de Moto Edge X30 et Pixel 6a

Bienvenue à nouveau à L’autorité hebdomadaire, la newsletter Android Authority qui détaille les principales actualités Android et technologiques de la semaine. La 172e édition vous apporte le Moto Edge X30, le prochain pliable d’Oppo, un résumé des Game Awards, et plus encore.

☕ Le sapin est levé, les achats de Noël sont presque terminés, mais je n’ai toujours pas eu mon premier latte au pain d’épice de la saison. C’est un must pour ce week-end.

Nouvelles populaires cette semaine

Motorola :

Samsung :

Google:

Pomme:

Le casque Apple de deuxième génération sera lancé en 2024 avec un design plus léger, un système de batterie repensé et un processeur plus rapide, selon l’analyste Apple Ming-Chi Kuo. Kuo a également révélé que nous pourrions voir trois nouveaux appareils portables Apple en 2022 – l’Apple Watch 8 pourrait être rejointe par l’Apple Watch SE 2 et une Apple Watch robuste. Oh, et l’iPhone SE 3 pourrait également atterrir à un moment donné l’année prochaine, avec plus ou moins le même design que l’iPhone SE, et une légère modification des spécifications. Et les AirPods Pro 2 seront lancés au quatrième trimestre 2022, censés comporter une nouvelle puce pour améliorer la connectivité, et plus de tige. Pendant ce temps, Apple n’aura pas encore à apporter de modifications à l’App Store – un délai a été accordé jusqu’à la fin du processus d’appel du procès Epic. Aussi: le PDG d’Apple, Tim Cook, a conclu un accord secret de 275 milliards de dollars avec la Chine en 2016, conduisant à la montée en puissance d’Apple en Chine.

Qualcomm :

Oppo :

Oppo Find N pliable a complètement fuité, montrant un rival Galaxy Z Fold 3 beaucoup plus petit avec un écran d’environ 4:3 et un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté – nous en saurons plus le deuxième jour d’Oppo Inno Day le 15 décembre.

Xiaomi :

Le Xiaomi 12 Pro a été aperçu en train de passer par TENAA le 7 décembre, confirmant ainsi ses spécifications de charge. Selon la liste, il prendra en charge la charge de 120 W et sera le premier téléphone de la marque doté du Snapdragon 8 Gen 1. Et votre prochain téléphone Xiaomi pourrait avoir plus d’autonomie pour la même taille, car Xiaomi annonce une nouvelle technologie de batterie qui permettra pour une capacité supérieure de 10 % pour le même volume de batterie, à venir au cours du second semestre 2022.

Amazon:

Espace:

Le rover chinois Yutu 2 a découvert une étrange anomalie en forme de cube sur la face cachée de la lune, à découvrir au cours des prochains mois. L’astéroïde « potentiellement dangereux » passera au-delà de la Terre ce week-end, selon la NASA – Nommé 4660 Nereus, l’astéroïde « mesure 1 082 pieds (330 mètres) de long et percera l’orbite terrestre à une vitesse de 14 700 mph (23 700 km/h) le samedi décembre. . 11 », passant plus près de nous qu’il ne l’a fait en 20 ans. Une autre galaxie semble étrangement n’avoir aucune matière noire : AGC 114905 est à environ 250 millions d’années-lumière de la Terre, soit à peu près la taille de la Voie lactée, et les astrophysiciens disent qu’elle « a peut-être eu une formation et une évolution inattendues ».

Autre part:

OnePlus tire la mise à jour Oxygen OS 12 pour la série OnePlus 9 après que les utilisateurs se soient plaints de bugs et de fonctionnalités manquantes – une nouvelle mise à jour sera apparemment publiée «Dès que possible», mais aucun mot pour le moment. Toyota construira son usine de batteries de 1,29 milliard de dollars en Caroline du Nord, et de même, la startup EV Arrival construit également une usine de batteries de 11,5 millions de dollars en Caroline du Nord. Plus de problèmes de sécurité pour Tesla, car les conducteurs peuvent jouer à des jeux vidéo dans des voitures en mouvement. Chaque message WhatsApp que vous envoyez peut désormais disparaître si vous le souhaitez, car WhatsApp rend la fonction de disparition des messages disponible pour être définie par défaut, mais cela n’affectera pas les messages existants. Pendant ce temps, la mise à jour de Telegram apporte plusieurs fonctionnalités que WhatsApp devrait copier : supprimer les messages par date/plage de dates, rendre le contenu du groupe/canal privé, et plus encore. Et Instagram souhaite que les utilisateurs créent de nouveaux comptes pour « rester en contact avec un plus petit groupe d’amis », mais cela pourrait-il vraiment s’agir d’un meilleur ciblage publicitaire ? La société a également annoncé de nouvelles fonctionnalités de sécurité pour les adolescents, notamment des rappels contextuels pour «faire une pause» et de nouvelles restrictions signifiant qu’ils ne peuvent pas étiqueter et mentionner d’autres personnes qui ne les suivent pas. Une entreprise d’applications de suivi familial vendant des données d’utilisateurs comme une folle est sur le point d’acheter Tile : Life360 vend une tonne de données d’utilisateurs. Plus de 200 journaux poursuivent discrètement Google et Facebook.

Films/TV :

La saison 2 de The Witcher débarque sur Netflix vendredi prochain et la critique sans spoiler d’IGN est dans : cœur émotionnel de la saison. En parlant de Netflix, il a annulé Cowboy Bebop après une saison, soi-disant en raison d’une mauvaise réception, avec des critiques critiquant «un rythme faible et des costumes et des décors bon marché». Pendant ce temps, Google s’associe à Pluto TV pour apporter 300 chaînes gratuites à Google TV : la nouvelle intégration devrait être disponible « dans les semaines à venir ». Et Apple Original Films soutiendra Bad Blood d’Adam McKay, qui mettra en vedette Jennifer Lawrence dans le rôle d’Elizabeth Holmes et dépeint l’ascension et la chute spectaculaires du fondateur de Theranos. Will Ferrell, Jamie Foxx et Will Forte sont à l’affiche de la comédie live-action/CG Strays, dont le tournage est maintenant terminé et devrait être sur les écrans l’année prochaine. Fans de Shang-Chi, réjouissez-vous ! Le réalisateur Destin Daniel Cretton revient pour une suite. Le teaser de Retour à Poudlard offre un premier aperçu de la réunion spéciale de Harry Potter, disponible en streaming aux États-Unis sur HBO Max à partir de minuit le réveillon du Nouvel An, plus tard MAINTENANT et Sky au Royaume-Uni. Voici ce qu’il faut diffuser en décembre, y compris Jane’s Campions The Power of the Dog, The Expanse Season 6, et plus encore.

Jeu :

Halo Infinite est sorti mercredi sur Xbox One, Xbox Series X|S, PC sous Windows et Steam, et vous pouvez y jouer sur Xbox Game Pass sur console, PC et Xbox Cloud Gaming. Assurez-vous simplement de jouer sur Normal… Le jeu de tir à la première personne Serious Sam 4 a fait une apparition surprise sur Xbox Game Pass cette semaine, tandis que Aliens: Fireteam Elite débarque sur le service mardi. Un nouveau contenu d’histoire sera publié pour GTA Online le 15 décembre, mettant en vedette Franklin de GTA V et le portrait de Dr. Dre, ainsi que de la musique du rappeur légendaire. Et Google Play Games arrive sur Windows en 2022, vous permettant de jouer à des jeux Android sur votre PC, directement depuis Google. Pendant ce temps, aucun jeu n’a balayé l’échiquier aux Game Awards de jeudi: It Takes Two a remporté le prix du jeu de l’année, tandis que Deathloop a remporté la meilleure direction de jeu et la meilleure direction artistique. Vous pouvez consulter la liste complète des gagnants ou regarder les prix ici. The Verge a un bon résumé de toutes les nouvelles, y compris la suite d’Alan Wake et Slitterhead du créateur de Silent Hill Keiichiro Toyama, qui a l’air si effrayant que je ne dormirai peut-être pas ce soir… The Matrix Awakens est une démonstration étonnante de ce que Unreal Engine 5 peut faire, disponible maintenant sur PS5 et Xbox Series X|S. Cette semaine également, Ubisoft est devenu le premier grand éditeur de jeux à inclure des éléments NFT dans ses jeux. La société a lancé Ubisoft Quartz, sa nouvelle plate-forme de négociation pour « Digits », les premiers NFT jouables dans les jeux AAA – et jeudi, trois NFT en jeu en édition limitée ont atterri dans Ghost Recon Breakpoint : une armure de jambe, une peau de pistolet et un casque, tous revendables via Quartz. Uncharted: Legacy of Thieves sur PS5 est livré avec un billet gratuit pour le film – le jeu sortira le 25 janvier, et si vous possédez déjà des éditions PS4 physiques ou numériques d’Uncharted 4: A Thief’s End ou Uncharted: The Lost Legacy, vous pouvez mettre à niveau pour 10 $. De plus, Wired a un article intéressant sur les raisons pour lesquelles il est acceptable de jouer à un jeu pour toujours…

Commentaires

Hadlee Simons / Autorité Android

Samsung Galaxy S20 FE un an plus tard : cela vaut-il toujours la peine d’acheter ? Le téléphone phare le moins cher de Samsung vaut toujours le coup d’œil, même avec le Pixel 6 offrant une valeur similaire. Examen Sony Xperia Pro-I : pas pour les « normaux », il vaut mieux laisser les pros – « Destiné aux experts en imagerie et vidéo plutôt qu’aux smartphones typiques acheteurs, le Xperia Pro-I est une tentative admirable de concevoir un remplacement d’appareil photo avec des capacités de smartphone, bien que ce ne soit pas sans quelques défauts notables. Examen du Motorola Moto G Power (2022): Un vrai casse-tête – Tombe de manière décevante, avec des reculs dans la puissance de traitement, l’affichage et la charge filaire. Revue Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra : Un portable durable en attente de promesses — « Jusqu’à ce que celui-ci reçoive la mise à jour logicielle promise par Google, c’est un risque. Ce n’est même pas non plus proche du meilleur rapport qualité-prix. Revue Tile Slim (2022): Vraiment mince, pas si louche? C’est le meilleur tracker Bluetooth en forme de carte, a déclaré Nuff.

Caractéristiques

Merveille de la semaine

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe dans une minute Internet ?

Visual Capitalist a cette infographie plutôt intéressante Data Never Sleeps sur la quantité de données générées en ligne chaque minute.

Quelques faits marquants

Chaque minute:

Les utilisateurs de TikTok regardent 167 millions de vidéos Six millions de personnes achètent en ligne Google effectue 5,7 millions de recherches Les clients d’Amazon dépensent 283 000 $ Les utilisateurs d’Instagram partagent 65 000 photos

Alors à quoi bon ces données ? Eh bien, cela reflète le rôle de plus en plus important que jouent les grandes entreprises technologiques dans nos vies.

Visual Capitalist partage chaque année une nouvelle version de cette infographie, et certains domaines ont clairement connu une croissance impressionnante :

Les utilisateurs de Netflix ont diffusé 404 000 heures par minute en 2020, contre 452 000 heures en 2021. Twitter a enregistré 452 000 Tweets par minute en 2017, jusqu’à 575 000 en 2021. Et en 2016, les utilisateurs de Snapchat ont partagé 527 000 photos par minute, contre 2 millions en 2021. .

Quels services utilisons-nous le plus ?

Chaque itération de l’infographie au fil des ans a présenté différents services, mais Twitter, YouTube et Instagram sont les trois seuls services à présenter chaque année. L’infographie ci-dessous montre les services qui sont apparus dans la roue Data Never Sleeps au fil du temps :

Dans quelle partie du monde dispose d’une connectivité Internet ?

Le taux d’adoption rapide d’Internet mérite également d’être pris en compte ici, comme le montre ce graphique :

Environ 40% de la population mondiale dispose aujourd’hui d’une connexion Internet. Comparez cela à 1995, quand il était inférieur à 1 %. Le nombre total d’utilisateurs d’Internet dans le monde a augmenté de 500 millions en 2021, soit un bond d’environ 11% par rapport à 4,5 milliards d’utilisateurs en 2020. Soit 950 nouveaux utilisateurs chaque minute… Il existe encore de nombreux pays avec des populations largement déconnectées, comme l’Inde où 50% des la population n’a pas accès à Internet, et l’Éthiopie, où un énorme 81% de la population n’a pas accès à Internet.

Dans le même ordre d’idées, il est intéressant de voir quelles données Big Tech collecte et avec qui elles les partagent. Security.org a un article intéressant à ce sujet, avec une longueur d’avance sur Google en termes de données qu’ils stockent sur vous, de votre emplacement à votre historique de navigation et à votre activité sur des sites tiers.

Calendrier technique

12 décembre (à confirmer) : Lancement de la série Xiaomi 12

14 décembre : Aliens : Fireteam Elite arrive sur Xbox Game Pass

17 décembre : Le sorceleur Saison 2

14-15 décembre : Journée Oppo Inno

22 décembre : La date de sortie de Matrix 4

5-8 janvier : CES 2022

Tweet technique de la semaine

Plus de pizza, ça vous tente ?

Le paradoxe de la pizza

Paula Beaton, rédactrice en chef

The Weekly Authority : Snapdragon 8 Gen 1 et FF14 Endwalker

L’autorité hebdomadaire