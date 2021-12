The Weekly Authority : Galaxy Tab A8 et nouveaux pliables

Bienvenue à nouveau à L’autorité hebdomadaire, la newsletter Android Authority qui détaille les principales actualités Android et technologiques de la semaine. La 173e édition ici avec Oppo Inno Day, la Samsung Galaxy Tab A8, les plaques latérales de la PlayStation 5 et plus encore.

L’Autorité hebdomadaire arrive comme d’habitude dans votre boîte de réception pendant les vacances. Étrange de penser que cette fois, la semaine prochaine, le jour de Noël sera terminé pour une autre année. J’espère que le Père Noël m’apportera un nouveau Kindle Paperwhite !

Dans le Weekly Wonder de cette édition, nous nous demandons si une pénurie de lithium arrive et sommes-nous prêts ?

C’est une question importante à laquelle nous allons essayer de répondre, mais d’abord un aperçu de quelques faits sur le lithium :

Le lithium est le métal le plus léger au monde et le métal solide le plus léger au monde. Il apparaît blanc argenté. La partie composée métallique du lithium est utilisée pour les batteries afin d’alimenter des gadgets tels que les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables, ainsi que les véhicules électriques (VE).

D’où vient le lithium ?

La plupart du lithium est extrait en Amérique latine et en Australie.

Nous produisons plus de 80 000 tonnes de lithium par an. Et il y a des réserves de près de 80 millions de tonnes. Cependant, 60 % de ces réserves se trouvent en Chine, ce qui suscite des inquiétudes quant à la sécurité des approvisionnements pour les États-Unis, l’Europe et le reste du monde. Que se passe-t-il si la Chine décide de conserver ses réserves de lithium ?

Combien coûte le lithium ?

Les énormes hausses de prix ont vu les prix du lithium atteindre des niveaux records :

En mars 2021, les prix du lithium dépassaient 12 600 $ la tonne. Il s’agit d’une augmentation de 88 % depuis le début de 2021 et du prix le plus élevé observé depuis mars 2019.

Alors, y a-t-il réellement une pénurie de lithium ?

Techniquement non, il n’y a pas de pénurie majeure en ce moment, mais avec la demande croissante de véhicules électriques – sans parler de l’augmentation de la demande de smartphones, tablettes, ordinateurs portables, etc. – les prix du lithium devraient monter en flèche, et les fabricants répercuteront ces augmentations de prix sur clients.

Un déficit en lithium compris entre 455 000 et 1,7 million de tonnes métriques chaque année est prévu par les experts. . a rapporté que l’analyste de marché Benchmark Mineral Intelligence (BMI) avait prédit une pénurie « aiguë » de lithium à partir de 2022. Et puis il y a ceux qui disent que ça ira bien à long terme, comme Simon Moore, PDG de Benchmark Mineral Intelligence : « À long terme, ça ira bien. Le prix sera bien. Il n’y a pas de pénurie géologique. Vous pouvez lire une interview complète de Simon Moore sur Morning Brew.

Il semble donc que la pénurie soit un problème d’approvisionnement et de logistique plutôt qu’une pénurie réelle du composé métallique lui-même. Il y a plusieurs raisons derrière cela :

La construction d’une mine de lithium prend entre cinq et sept ans. Les complications liées à l’ouverture de nouvelles mines peuvent signifier que les choses prennent encore plus de temps. Rio Tinto, l’une des plus grandes sociétés minières au monde, a récemment planifié une nouvelle mine de lithium en Serbie, mais les plans ont été suspendus après les protestations des habitants. Nous construisons des gigafactories – d’énormes usines qui produisent des batteries pour véhicules électriques à une échelle gigantesque – en aussi peu que 24 mois, et au rythme où elles surgissent, nous devrions également ouvrir de nouvelles mines de lithium ou annoncer de nouvelles capacités de raffinage du lithium, mais nous ne le sommes pas. Cela conduit à ce qu’on appelle une « pénurie structurelle » où il n’y a tout simplement pas assez de capacité pour répondre à la demande. Nous ne recyclons pas non plus les batteries autant que nous pourrions l’être.

Dans l’UE, les entreprises sont tenues de collecter jusqu’à 45 % des batteries en fin de vie, pour les réutiliser ou les recycler, mais peu de ces batteries sont au lithium-ion. C’est parce qu’ils sont souvent intégrés dans des appareils, ce qui les rend difficiles à démonter, ou que les appareils dans lesquels ils se trouvent sont précieux, donc susceptibles d’être exportés pour la revente.

Qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir des véhicules électriques ?

Un rapport du Center for Automotive Research, ou CAR, prédit qu’entre 2022 et 2029, nous assisterons à une pénurie de l’offre de véhicules neufs totalisant 18,7 millions de voitures en raison de la capacité limitée des cellules de batterie lithium-ion. Après 2029, nous devrions être à nouveau sur les rails en termes d’approvisionnement en lithium et de production de batteries.

La bonne nouvelle est que la pénurie de lithium n’affectera probablement pas la disponibilité de vos gadgets préférés, bien que nous puissions voir des augmentations de prix. Mais il est possible que le passage aux véhicules entièrement électriques ne soit pas la meilleure voie à suivre :

Il y a ceux qui disent que nous devrions passer aux véhicules hybrides plutôt que la planète entière passer aux véhicules électriques. Et compte tenu de la quantité de lithium de la planète détenue en Chine et de ce que cela pourrait signifier pour la sécurité de notre approvisionnement, cela a certainement du sens. Mais l’hydrogène coûte cher à fabriquer, à stocker, à transporter et à distribuer. C’est aussi trop inefficace, selon les experts. Elon Musk a également qualifié l’hydrogène de « stupide ». Hmm.

Il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés, mais la bonne nouvelle est que, à condition de surmonter les pénuries structurelles à court terme, les choses devraient aller bien à long terme. Et nous recherchons déjà d’autres composés de batterie qui pourraient remplacer le lithium, ainsi que d’autres composés de lithium que nous pourrions utiliser à la place du lithium-ion.