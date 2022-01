The Weekly Authority : lancement de Xiaomi 12

Bonne année ! Bienvenue dans une édition brillante et brillante de L’autorité hebdomadaire, la newsletter Android Authority qui détaille les principales actualités Android et technologiques de la semaine. La 175e édition ici avec le lancement de la Xiaomi Series 12, à quoi s’attendre au CES 2022, et plus encore.

🥳 Les célébrations du réveillon du Nouvel An en Écosse ont été annulées en raison de la pandémie, mais j’étais en fait heureux d’avoir un repas confortable à la maison et du temps de jeu avec la famille – essayer The Medium en ce moment, mais je ne suis pas assez courageux pour jouer seul!