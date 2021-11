The Weekly Authority : Pixel 6a et la disparition de Galaxy Note ?

Bienvenue à nouveau à L’autorité hebdomadaire, la newsletter Android Authority qui détaille les principales actualités Android et technologiques de la semaine. La 170e édition est arrivée avec un résumé rapide des offres du Black Friday, des fuites du Pixel 6a et de la disparition possible de la série Galaxy Note…

Oui, cette semaine de 1995 – le 22 novembre pour être exact – Toy Story a eu ses premières projections. Qu’est-ce que cela a à voir avec les nouvelles technologiques, vous vous demandez probablement?

Eh bien, en 1993, moins d’une demi-douzaine de longs métrages utilisaient l’infographie. En 1995, les choses avaient changé : Hollywood adoptait les améliorations numériques. Mais la plupart des films utilisant des images cinématographiques créées numériquement n’utilisaient la technologie que pendant une petite partie de leur durée d’exécution. Des films comme Jurassic Park (6 minutes) et Caspar (40 minutes) étaient révolutionnaires, mais ils n’étaient pas entièrement animés par ordinateur.

Toy Story a été le premier long métrage d’animation par ordinateur jamais réalisé – tout était virtuel. Il s’agissait d’une coentreprise entre Disney et Pixar Animation Studios, présidée à l’époque par un jeune Steve Jobs. Pixar a décroché un contrat de 26 millions de dollars pour trois longs métrages d’animation par ordinateur : mais jusqu’à présent, personne n’en avait réussi un seul. Wired a une bonne plongée en profondeur dans la réalisation du film, y compris quelques faits techniques intéressants.

Pixar a suivi l’exemple de Walt Disney en incorporant les dernières technologies dans son travail. Ed Catmull, alors ingénieur logiciel et plus tard président de Pixar et Disney Animation, a travaillé avec des informaticiens de Pixar pour créer leur propre logiciel utilisé pour concevoir les films.

Le film a utilisé un total de 1 560 plans, tous créés sur des stations de travail Silicon Graphics et Sun par une équipe d’artistes. Chaque plan a été monté avec les systèmes de montage Avid, puis minutieusement rendu à l’aide du logiciel RenderMan conçu par Catmull et son équipe. Ce processus consommait 300 Mo par trame, fournis par 117 Sun SPARCstation 20s. Il a fallu quatre ans et 800 000 heures machine pour produire la coupe finale.

L’article 2015 de Time sur Toy Story à 20 ans montre comment cela a changé l’histoire du cinéma. De nos jours, nous ne pensons pas à voir un long métrage entièrement animé par ordinateur, et la majorité des superproductions incorporent une forme d’imagerie cinématographique créée numériquement, mais Toy Story était révolutionnaire.

Regarder une chronologie de l’animation par ordinateur au cinéma et à la télévision est en fait assez intéressant, avec des films comme The Abyss qui ont été mentionnés pour avoir le premier effet d’eau 3D numérique en 1988, Star Wars Episode 1: The Phantom Menace (1999) répertorié comme le premier film à utiliser largement l’infographie pour les arrière-plans, les véhicules, les foules et plus encore, à travers des milliers de plans, et Avatar (2009) mentionné comme « le premier long métrage réalisé à l’aide de la capture de performances pour créer des personnages 3D photoréalistes et présenter un Monde photoréaliste CG 3D.