The Weekly Authority : Snapdragon 8 Gen 1 et FF14 Endwalker

Bienvenue à nouveau à L’autorité hebdomadaire, la newsletter Android Authority qui détaille les principales actualités Android et technologiques de la semaine. La 171e édition contient des informations sur la puce Snapdragon 8 Gen 1, le lancement du Galaxy A13 de Samsung, tout ce que vous devez savoir sur l’extension FF14 Endwalker, et plus encore…

🤵 J’ai attrapé Mafia: Definitive Edition à moitié prix dans les ventes du Black Friday PS Store et c’est une remasterisation vraiment impressionnante d’un jeu de 19 ans.

Nouvelles populaires cette semaine

Qualcomm :

Médiathèque :

Samsung :

Une autre fuite du Samsung Galaxy S21 FE montre toutes les options de couleur du téléphone – ressemble à un choix de quatre couleurs au lancement : noir, blanc, rose et vert. Cette semaine également, de nouveaux détails et rendus du Samsung Galaxy A73 divulgués pourraient inclure un appareil photo 108MP et une charge 33W. Les fonds d’écran du Samsung Galaxy S22 auraient fuité et vous pouvez les récupérer ici, bien qu’il ne soit pas encore clair à quel point la source d’origine est crédible. La résistance à l’eau pourrait concerner les téléphones Samsung à plus petit budget en 2022 : au moins quatre modèles Galaxy A, dont le Galaxy A33. Et Samsung a officiellement lancé le Galaxy A13, son smartphone 5G le moins cher aux États-Unis, avec un écran de 6,5 pouces à 90 Hz, un appareil photo de 50 MP et un SoC Dimensity 700.

Google:

Pomme:

Xiaomi :

Vrai moi:

Méta :

Espacer:

Autre part:

La FTC dit « non » à Nvidia qui achète Arm ; d’autres organisations gouvernementales dans le monde tentent également d’arrêter l’achat. Le cofondateur et PDG de Twitter, Jack Dorsey, a démissionné de Twitter lundi, cédant les rênes à Parag Agrawal – et voici quelques-uns de ses tweets les plus étranges. Pendant ce temps, Square a changé son nom pour Block. GM présente de nouvelles fonctionnalités intelligentes à venir sur sa voiture : « OK Google, démarrez ma voiture. » Et les passionnés de crypto veulent acheter une équipe NBA, après avoir échoué à acheter la Constitution américaine. Également en crypto : Un Banksy est coupé en 10 000 NFT : Startup Particle est configuré pour découper numériquement « L’amour est dans l’air » de Banksy en « particules », en vente en janvier. Pendant ce temps, quelqu’un a oublié de tester l’Appstore d’Amazon sur Android 12 : les utilisateurs ne peuvent lancer aucune application téléchargée depuis la boutique d’Amazon, mais un correctif est à venir. Les fuites de Fresh Honor 60 et Honor 60 Pro laissent peu de place à l’imagination. Et le Nokia 9 PureView n’obtiendra pas Android 11, HMD dit simplement d’acheter un nouveau Nokia à la place. Pendant ce temps, un nouveau document montre que WhatsApp, iMessage donne le plus d’informations au FBI : Signal et Telegram ne donnent pas beaucoup de données. Également cette semaine : la Corée du Sud utilisera la réalité virtuelle pour s’assurer que les conducteurs âgés sont aptes à conduire. Le pays prévoit également d’accueillir la première ville flottante au monde d’ici 2025, au large de Busan, construite à partir de modules hexagonaux suffisamment solides pour résister à un ouragan de catégorie cinq. Enfin, il existe une extension de navigateur qui vous permet de revoir les aversions sur YouTube, pour l’instant en tout cas.

Films/TV :

Jeu :

La console la plus vendue du Black Friday n’était pas la PS5, la Switch ou la Xbox Series X, mais la Xbox Series S, probablement parce qu’elle était réellement en stock. La dernière mise à jour d’Oculus Quest 2 vous permet de vous filmer en VR, mais uniquement si vous possédez un iPhone, et seulement six jeux VR compatibles à ce jour. Une nouvelle bande-annonce pour le RPG spatial Starfield offre des informations clés sur la façon dont le jeu pourrait être structuré, et le directeur du jeu Todd Howard taquine deux moments de « sortie ». Après le lancement cahoteux de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, une mise à jour majeure publiée mardi avec plus de 100 corrections de bugs, y compris le bug plutôt étrange qui a fait pleuvoir à l’intérieur… Le prochain deck Steam de Valve n’aura aucune exclusivité : « C’est un PC et il devrait jouer à des jeux comme un PC », lit-on dans sa FAQ. Et la prise en charge des jeux Steam pourrait arriver sur les Chromebooks. Préparez-vous à payer plus cher pour un ordinateur portable de jeu Razer l’année prochaine : le PDG attribue les « augmentations importantes » aux prix des composants. Et les joueurs de Battlefield 2042 demandent la prise en charge de la souris et du clavier pour la version console, avec plus de 10 000 signatures à ce jour. Enfin, de nombreux nouveaux jeux arrivent sur Xbox Game Pass ce mois-ci, notamment Halo Infinite (8 décembre), Aliens: Fireteam Elite (14 décembre) et Stardew Valley (2 décembre).

Commentaires

Ryan Haines / Autorité Android

Revue Tile Mate (2022): Vivre avec des limites plus longues – « Le meilleur tracker Bluetooth abordable pour les personnes qui ont besoin à la fois de la prise en charge d’Android et d’iOS. » Revue Tile Pro (2022) : Plus gros, mais est-ce mieux ? Avec un tout nouveau design, un indice de protection IP67 durable et une batterie remplaçable, le Tile Pro est prêt pour l’aventure. Revue Blink Outdoor : Sécurité qui convient à Alexa — « Elle est quelque peu entravée par une vision nocturne faible et la nécessité de payer un supplément pour l’enregistrement d’incidents lorsque les alternatives l’incluent parfois gratuitement, mais les accros d’Alexa trouveront beaucoup à aimer à ce sujet abordable, caméra de sécurité sans fil longue durée. Revue Samsung Galaxy Watch Active : excellent matériel abandonné par un suivi erratique – Le suivi de l’activité est en voie de disparition et doit être réajusté pour que cette montre devienne un concurrent sérieux. Examen du Chromebook Lenovo Flex 5i : Accroître le marché intermédiaire — Les performances sont moyennes, mais son design élégant et attrayant, son excellent clavier et sa bonne autonomie valent à cet ordinateur portable notre badge Recommandé.

Caractéristiques

Merveille de la semaine

L’extension Final Fantasy Endwalker est enfin là, en accès anticipé ! Bien que le jeu ne soit officiellement lancé que mardi (7 décembre), l’accès anticipé a ouvert vendredi, que vous soyez prêt ou non.

Square Enix anticipait de longues files d’attente, accusant un afflux de nouveaux joueurs et la pénurie mondiale de jetons empêchant la création de nouveaux mondes pour que les joueurs puissent se connecter.

Qui peut jouer en accès anticipé et quand ouvre-t-il ?

Quelques informations utiles sur l’accès anticipé :

L’accès anticipé a commencé à 01h00 PT/4h00 HE/9h00 GMT vendredi. Il n’est disponible que pour ceux qui ont pré-commandé le jeu sur Steam, la boutique PSN ou via le site Square Enix. Le jeu coûte 40 $ sur Mac, PC, Playstation 4 et Playstation 5 La FAQ Endwalker de Square Enix est un bon endroit pour trouver plus d’informations sur l’accès anticipé. L’accès anticipé est valable jusqu’au 10 décembre, après quoi vous aurez besoin d’un code Final Fantasy Endwalker pour continuer à jouer au jeu.

Quelle est la taille de l’extension?

La taille totale du fichier pour le jeu complet et Endwalker sur Steam est de 80 Go. Avec le jeu complet occupant 60 Go, cela ressemble à un téléchargement de 20 Go pour l’extension, alors assurez-vous d’avoir suffisamment d’espace.

Y aura-t-il de longues files d’attente?

Les files d’attente sont inévitables lors de tout lancement de nouveau jeu, en particulier lors d’un accès anticipé à un jeu aussi populaire que Final Fantasy 14.

La société a publié quelques conseils et informations dans un article de blog plus tôt cette semaine. Voici quelques points clés à retenir :

Comme pour de nombreuses périodes d’accès anticipé, les joueurs inactifs seront expulsés après 30 minutes. Vous pouvez voir des codes d’erreur 2002 lors de la sélection d’un caractère, si le serveur de connexion connaît un trafic élevé. Les joueurs sur la version complète du jeu sont prioritaires pour la connexion sur les comptes d’essai gratuit. Même si les files d’attente ne semblent pas se décompter, elles fonctionnent toujours, alors ne vous déconnectez pas et ne perdez pas votre place ! Aucun compte n’est en mesure de créer de nouveaux personnages pendant les périodes de congestion. Même une fois que vous êtes connecté, vous pouvez également remarquer des files d’attente dans le jeu lorsque vous faites équipe pour du contenu instancié comme des donjons.

Quoi de neuf dans Endwalker ?

Endwalker est la quatrième extension de Final Fantasy 14, mettant fin à cette longue histoire. En plus des nouvelles zones à explorer, des armes et des raids, il y a deux autres jobs : le Faucheur, qui invoque des spectres à combattre, et le Sage, qui peut soigner et améliorer les autres joueurs. Le Viera a également une nouvelle race mâle, là où auparavant il n’y avait que des femelles.

Polygon a un excellent récapitulatif de tous les changements les plus importants auxquels s’attendre.

Quelle est la prochaine étape pour la franchise Final Fantasy ?

Le très attendu Final Fantasy 16 est en route, et voici quelques choses que vous devez savoir :

On dit que c’est une exclusivité de la console PS5. Il se déroule dans le pays fictif de Valisthea. Le continent aura six factions au bord de la guerre en raison de The Blight, une maladie qui se propage à travers le pays. Aucune date de sortie officielle n’a encore été confirmée, mais le jeu est apparemment « presque terminé ». Lors de l’événement vitrine Playstation, un panneau dans l’intro vidéo disait « Valisthea 06.16 », ce qui a conduit à des rumeurs d’une sortie en juin 2022. Les bandes-annonces montrent un style similaire à Final Fantasy 15 et au remake de Final Fantasy 7, bien que nous n’ayons pas encore vu beaucoup de gameplay.

Calendrier technique

6-8 décembre : Sommet RISC-V

7 décembre : Lancement officiel de l’extension Endwalker de Final Fantasy XIV

8 décembre : Date de sortie de Halo Infinite (Xbox Series X|S, Xbox One, PC)

12 décembre (à confirmer) : Lancement de la série Xiaomi 12

14 décembre : Aliens : Fireteam Elite arrive sur Xbox Game Pass

17 décembre : La saison 2 de The Witcher arrive sur Netflix

22 décembre : La date de sortie de Matrix 4

