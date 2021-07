The Weekly Crypto Recap Crypto nouveaux médias

in

Après des semaines de consolidation prolongée et d’action latérale agitée dans une plage très restreinte et étroite, Bitcoin a finalement éclaté. Heureusement, c’était à la hausse.

Au cours de la semaine dernière, BTC a augmenté de 20%. Au moment d’écrire ces lignes, il se négocie à environ 39 000 $, s’étant légèrement retiré de la résistance psychologique et technique au niveau convoité de 40 000 $. Il convient également de noter que nous avons constaté une augmentation du volume des transactions au cours de la semaine dernière, et même s’il est loin des niveaux d’avril et de mai, il s’agit toujours d’une amélioration.

La semaine a commencé par une ascension prometteuse. Dimanche, BTC avait déjà gagné environ 2,5 000 $, mais c’est lundi que la sérieuse avancée a eu lieu. Le prix est passé d’environ 35 000 $ à 40 000 $, laissant des millions de positions courtes liquidées. À partir de là, ce fut une bataille intermittente avec la ligne convoitée, et finalement, BTC n’a pas été en mesure de la conquérir définitivement. Aujourd’hui, nous avons vu son prix chuter à 39 000 $.

La plupart du marché des crypto-monnaies a emboîté le pas, et de nombreux altcoins ont également enregistré des gains impressionnants. Ethereum est en hausse de 15,5%, BNB est en hausse de 6%, ADA – de 7%, XRP – de 21%, et ainsi de suite. Cependant, il est devenu évident que l’avance de Bitcoin est plus forte que celle du reste du marché, car l’indice de dominance BTC a bondi de 2% au cours de la semaine.

Tout cela s’est produit à la suite de certains développements sérieux dans le domaine. Il semble que les gouvernements du monde entier continuent de faire pression pour des réglementations plus strictes en matière de cryptographie dans divers domaines, y compris la fiscalité. Après avoir réduit son effet de levier à 20x (au lieu d’un maximum de 125x), Binance, par exemple, a également révélé qu’elle arrêterait les produits dérivés dans certains pays d’Europe.

Sur une note plus positive, un récent sondage a révélé que le nombre d’utilisateurs de crypto-monnaies a plus que doublé au cours du premier semestre de l’année. Il s’agit sans aucun doute d’une réalisation impressionnante en termes d’adoption de masse globale. La deuxième banque la plus ancienne des États-Unis – State Street – a doublé son implication et a déclaré qu’elle offrirait des services de cryptographie à ses clients de fonds privés.

En général, la performance du marché de cette semaine a été une bouffée d’air frais, surtout après des mois d’action agitée prolongée. Cependant, nous devons encore voir si l’élan positif se poursuivra ou non.

Les gros titres crypto de cette semaine à ne pas manquer

Binance arrête les produits dérivés pour les utilisateurs en Italie, en Allemagne et aux Pays-Bas. Le premier échange mondial de crypto-monnaie, Binance, a annoncé qu’il arrêterait ses produits dérivés pour les utilisateurs d’Italie, d’Allemagne et des Pays-Bas. Cela intervient au milieu d’une répression réglementaire plus large sur l’ensemble de l’industrie.

Le nombre d’utilisateurs de crypto a doublé en seulement 6 mois : sondage. Suite à l’avancée parabolique de l’ensemble du marché des crypto-monnaies, l’industrie a vu un afflux de nouveaux utilisateurs. En fait, une enquête récente a révélé que leur nombre avait doublé en seulement six mois.

Pour la première fois depuis le 12 mai : l’indice Bitcoin Fear and Greed est neutre. L’indice Bitcoin Fear and Greed est devenu neutre pour la première fois depuis le 12 mai. Avant cela, le marché était soit dans un état de peur, soit dans une peur extrême. Cela montre que la confiance est revenue ces derniers jours.

Goldman Sachs dépose un dossier pour l’ETF « DeFi » pour suivre les géants de la technologie. La banque d’investissement géante de Wall Street Goldman Sachs a demandé un fonds négocié en bourse (ETF) pour ce qu’elle dit être l’espace de la finance décentralisée (DeFi). Cependant, les choses sont un peu différentes de ce qu’elles semblent être.

Pas encore : Amazon dément les rumeurs sur son intention d’accepter Bitcoin. Le plus grand détaillant en ligne au monde, Amazon, a officiellement démenti toutes les rumeurs selon lesquelles il accepterait Bitcoin comme moyen de paiement cette année. Un porte-parole a définitivement déclaré que la société n’avait pas de tels plans.

La deuxième plus ancienne banque des États-Unis, State Street, fournira des services de crypto-monnaie aux clients de fonds privés. La deuxième banque la plus ancienne des États-Unis, State Street, a déclaré qu’elle offrirait des services de crypto-monnaie à ses clients de fonds privés. Pour ce faire, l’institution s’est associée à la société de technologie axée sur la cryptographie Lukka Inc.

