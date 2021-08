The Weekly Crypto Recap Crypto nouveaux médias

Ce fut une semaine passionnante sur le marché des crypto-monnaies avec de nombreux développements, à la fois en termes de prix et autres. Bitcoin a subi une correction mais a réussi à récupérer, tandis que le hard fork londonien tant attendu d’Ethereum a été officiellement mis en ligne.

En commençant par le prix de BTC, la semaine a été plutôt intense. Le week-end dernier, nous avons vu la crypto-monnaie s’apprécier jusqu’à 42 000 $. Les taureaux étaient épuisés à ce stade, car plusieurs indicateurs ont commencé à afficher des conditions de surachat, et la réaction n’était pas trop tardive pour suivre.

Lundi, le prix du bitcoin avait perdu le niveau de 40 000 $ et quelques jours plus tard, il s’était écrasé jusqu’à 37 000 $. Et c’est à ce moment-là que les taureaux ont repris le contrôle lors d’un rallye impressionnant, renvoyant BTC au-dessus de 40 000 $. Au moment d’écrire ces lignes, la crypto-monnaie teste la résistance importante entre 42 000 $ et 43 000 $ après une augmentation considérable de 9 % au cours des seules dernières 24 heures.

L’ensemble du marché est plus ou moins peint en vert, avec Polkadot et Ethereum en tête du top 10. Le premier est en hausse de 35%, tandis que le second est en hausse de 20%. Un événement important a eu lieu pour le réseau Ethereum – le hard fork de Londres a été mis en ligne sur la blockchain, mettant en œuvre de sérieux changements.

La proposition d’amélioration d’Ethereum (EIP) sur laquelle tout le monde se concentre est EIP-1559. Cela a changé la façon dont les frais sont structurés. Au lieu que les utilisateurs enchérissent pour que la transaction soit incluse dans un bloc, il existe désormais un mécanisme de frais de base unique qui est défini de manière algorithmique en fonction de la congestion du réseau. Il se brûle aussi. Au cours de la courte période écoulée depuis le lancement de la mise à niveau (environ 24 heures au moment d’écrire ces lignes), 5591 ETH ou environ 16 millions de dollars ont été brûlés.

Dans tous les cas, la semaine a été très intéressante et il semble que beaucoup de choses soient en ligne avec une base haussière, mais nous devons attendre et voir si le prix continuera de se redresser.

Données du marché

Capitalisation boursière : 1540 milliards de dollars | Vol 24H : 78B | Dominance BTC : 47,6 %

CTB : 39 057 $ (+20,7 %) | ETH : 2 347 $ (+15,5 %) | XRP: 0,72 $ (+21%)

Les titres crypto de cette semaine à ne pas manquer

Ethereum London Hard Fork maintenant en ligne : voici ce que vous devez savoir. Le hard fork de Londres a été mis en ligne sur le réseau principal d’Ethereum cette semaine. Cela a vu la mise en œuvre d’EIP-1559, qui a déjà réussi à brûler près de 16 millions de dollars d’ETH en une journée.

JPMorgan accorde aux investisseurs institutionnels l’accès à six fonds de crypto-monnaie : rapport. La grande banque d’investissement multinationale, JP Morgan, a dévoilé l’accès à six fonds de crypto-monnaie. L’un d’eux est à la disposition de la clientèle privée de l’institution. Cela renforce encore l’implication de la banque dans le secteur.

Renforcement des efforts des ETF Bitcoin : Grayscale embauche un nouveau responsable mondial des ETF. Grayscale intensifie ses efforts pour mettre en place un ETF Bitcoin et le faire fonctionner. Le premier gestionnaire d’actifs numériques au monde a embauché un nouveau responsable mondial des ETF qui rapportera directement au directeur général de la société.

La politique de Google autorisant le lancement des annonces de crypto-monnaie. Le géant de la recherche Google a mis à jour sa politique relative aux annonces. Certaines entreprises de crypto-monnaie sont désormais à nouveau en mesure de faire de la publicité via la plate-forme, si elles se conforment à certaines réglementations. Les changements sont entrés en vigueur cette semaine.

Un juge américain accorde à Ripple l’accès aux documents de Binance dans sa bataille contre la SEC. La juge d’instruction américaine Sarah Netburn a approuvé la demande de Ripple d’accéder aux documents de Binance en ce qui concerne son affaire en cours contre la Securities and Exchange Commission du pays.

Le milliardaire Ray Dalio aime Bitcoin mais choisirait l’or. L’éminent investisseur et milliardaire Ray Dalio a partagé ses deux cents sur Bitcoin. Il a dit qu’il aimait l’actif, mais qu’il préférerait l’or car il a une longue histoire d’être une « réserve de richesse ».

