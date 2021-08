The Weekly Crypto Recap Crypto nouveaux médias

Cette semaine a été entièrement positive sur le marché des crypto-monnaies car presque tout se négocie bien dans le vert. Ce n’était pas sans obstacles, alors allons-y directement.

Bitcoin a réussi à atteindre 48 000 $ vendredi dernier, mais la semaine a été remplie d’actions de prix agitées et d’un ralentissement quelque peu attendu. Jeudi, le prix de BTC était dans les 44 000 $, et c’est à ce moment-là que les taureaux sont intervenus.

Ce jour-là, le prix a grimpé et a testé 47 000 $ – un niveau qui a été laissé dans la poussière aujourd’hui. Au moment d’écrire ces lignes, BTC teste 49 000 $ pour une augmentation quotidienne totale de 7 %, portant les gains hebdomadaires à un peu moins de 10 %. Il est important de continuer à surveiller l’évolution des prix et de savoir si nous pouvons ou non voir une bougie quotidienne se fermer au-dessus de la résistance importante de 48,1 000 $ et la transformer en support. Si cela se produit, cela pourrait être un signe positif pour une poussée potentielle à 50 000 $ et plus.

Le reste du marché est encore plus vert. Plus particulièrement, la scène centrale était occupée par Cardano. ADA a augmenté de 40 % au cours des sept derniers jours et a même réussi à battre son ancien record historique. D’autres gains considérables ont été enregistrés par XRP (32 %), DOGE (24 %), DOT (35 %), etc.

Solidifier son étape dans le top 10 était aussi le SOL de Solana. Il a augmenté de 78% au cours des sept derniers jours grâce à de nombreux développements dans son écosystème et à une communauté en plein essor.

Il est également important de noter que tout cela arrive à un moment où le principal échange de crypto-monnaie – Binance, fait tout son possible pour satisfaire les exigences réglementaires croissantes. Pas plus tard qu’aujourd’hui, il a annoncé que KYC est désormais absolument obligatoire pour tous ses services – une décision sérieuse à garder à l’esprit.

Données du marché

Capitalisation boursière : 2 160 milliards de dollars | Vol 24H : 135B | Dominance BTC : 42,4 %

CTB : 48 750 $ (+9,5 %) | ETH : 3 262 $ (+7%) | XRP: 1,26 $ (+32%)

Les gros titres crypto de cette semaine à ne pas manquer

Coinbase va acheter 500 millions de dollars de crypto-monnaies et investir 10% des bénéfices, déclare le PDG. Brian Armstrong, PDG de Coinbase, a déclaré que le principal échange de crypto-monnaie basé aux États-Unis a reçu l’approbation du conseil d’administration pour allouer plus de 500 millions de dollars dans différentes crypto-monnaies, y compris Bitcoin et Ethereum.

BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, détient 383 millions de dollars d’actions de mineurs de Bitcoin : rapport. Le premier gestionnaire d’actifs au monde, BlackRock, a alloué environ 400 millions de dollars à deux sociétés minières Bitcoin différentes – au 30 juin. Cela est devenu clair dans un dépôt obligatoire auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Wells Fargo File pour lancer un fonds Bitcoin. Le géant bancaire multinational basé aux États-Unis, Wells Fargo, a déposé une demande auprès de la SEC pour enregistrer un fonds Bitcoin. Cela survient quelques mois après avoir essayé l’idée de prendre le train en marche de la crypto-monnaie.

Kusama (KSM) de Polkadot annonce les 5 prochaines enchères de parachaines. Suite au succès de ses cinq premiers créneaux de parachain, le réseau canarien de Polkadot – Kusama – a annoncé le calendrier des cinq prochaines enchères. La crypto-monnaie native, KSM, a bien réagi à la nouvelle, augmentant un peu après celle-ci.

Dogecoin toujours en tête de Robinhood au deuxième trimestre, représente 62% des revenus cryptographiques. Malgré la réduction considérable du battage médiatique autour de Dogecoin, la crypto-monnaie reste apparemment un favori parmi les commerçants de détail. Cela est devenu clair lorsque Robinhood a révélé qu’il représentait 62% de ses revenus au deuxième trimestre de cette année.

Binance déploie les exigences KYC obligatoires au milieu des problèmes réglementaires. Le principal échange de crypto-monnaie – Binance – a rendu la vérification de la connaissance du client (KYC) absolument obligatoire pour tous les utilisateurs de tous les services de la plate-forme. Cela est devenu clair plus tôt vendredi.

Graphiques

Cette semaine, nous avons une analyse graphique d’Ethereum, Ripple, Cardano, Polkadot et Solana – cliquez ici pour l’analyse complète des prix.

