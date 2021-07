The Weekly Crypto Recap Crypto nouveaux médias

Il est sûr de dire que ce fut une semaine plutôt intense sur le marché des crypto-monnaies, bien que Bitcoin n’ait augmenté que d’environ 2% tout au long de la période.

Les choses ont commencé plutôt calmement, et le marché était plutôt plat jusqu’à lundi. Les ours ont pris le contrôle et ont ramené le prix légèrement au-dessus de 30 000 $ avant de porter le coup final mardi et de pousser le BTC en dessous de 30 000 $.

C’était mercredi, cependant, lorsque l’événement B Word très attendu a eu lieu, qui a vu Elon Musk, Jack Dorsey et Cathie Wood discuter de Bitcoin. Tous avaient des choses importantes et impressionnantes à dire sur la crypto-monnaie principale, mais l’attention était plus ou moins portée sur Musk. Le PDG de Tesla a parlé avec émotion de la crypto-monnaie, révélant qu’il en est propriétaire, ainsi que SpaceX, à l’exception de Tesla, qui l’a déjà achetée il y a quelques mois. Il a également déclaré que le constructeur de véhicules électriques devrait bientôt recommencer à accepter le BTC.

Cela a eu un impact positif sur le marché car BTC a rebondi et a gagné environ 3 000 $ en une journée. Il n’a augmenté que depuis lors, et la pièce se négocie maintenant à environ 32 500 $.

Le marché des altcoins a également été embrasé par la volatilité, car de nombreuses crypto-monnaies se sont écrasées et se sont rétablies par la suite. Ethereum, par exemple, est en hausse de près de 8%, DOGE de 4,6%, UNI d’environ 4%, et ainsi de suite. D’autres, cependant, n’ont pas réussi à capitaliser tout au long de la semaine et ont subi des pertes. Le BNB est en baisse de près de 8%, l’ADA est en baisse d’environ 4,2%, Ripple s’est pratiquement négocié à plat, etc.

Dans l’ensemble, la semaine pourrait être considérée comme plutôt positive. Les mots de Musk ont ​​résonné au sein de la communauté. Jack Dorsey a également déclaré que Bitcoin serait une grande partie de l’avenir de Twitter, tandis que Ark Investments de Cathie Wood a acheté la baisse de cette semaine en achetant des actions de GBTC.

Que ce soit ou non le début d’une reprise, cependant, seul le temps nous le dira.

Données du marché

Capitalisation boursière : 1325 G$ | Vol 24H : 201B | Dominance BTC : 45,8 %

CTB : 32 450 $ (+2%) | ETH : 2 060 $ (+7,8 %) | XRP: 0,59 $ (-1%)

Les titres crypto de cette semaine à ne pas manquer

Elon Musk : Tesla recommencerait à accepter Bitcoin, très probablement. Elon Musk a une nouvelle vision de la consommation d’énergie de Bitcoin car il voit une tendance vers les énergies renouvelables. Selon lui, la société qu’il dirige, Tesla, recommencera très probablement à accepter le BTC comme moyen de paiement.

Jack Dorsey considère Bitcoin comme une grande partie de l’avenir de Twitter. Jack Dorsey pense que Bitcoin jouera un rôle important dans l’avenir de Twitter. Il pense que la crypto-monnaie peut potentiellement aider beaucoup avec certains des produits existants et futurs de l’entreprise. Cela est devenu clair dans les appels de résultats de ce trimestre.

La mystérieuse baleine Bitcoin qui s’est vendue à 60 000 $ a acheté plus de 17 000 BTC entre 30 et 39 000 $. Alors que le sentiment prédominant sur le marché des crypto-monnaies continue d’être plutôt négatif et craintif, cela ne semble pas être le cas pour la troisième plus grande adresse BTC. Cette baleine a acheté du BTC entre 30 000 $ et 39 000 $ de manière agressive.

Vous avez acheté la trempette ? ARK Invest de Cathie Wood a acheté 450 000 actions GBTC en deux jours. Le fonds d’investissement de Cathie Wood a acheté pour 13 millions de dollars d’actions Bitcoin Trust (GBTC) de Grayscale. La société a acheté plus de 140 000 actions supplémentaires de GBTC en une journée pour son ETF Internet de nouvelle génération ARK.

JPMorgan devient le premier géant bancaire américain à donner aux clients fortunés l’accès aux fonds cryptographiques. Le géant bancaire international JP Morgan serait devenu la première banque américaine à donner à ses clients fortunés l’accès à des fonds cryptographiques. Ces derniers ont eu accès à plusieurs produits cryptographiques, dont le Grayscale Bitcoin Trust.

Rap Legend Busta Rhymes officiellement un Bitcoin HODLer. La légende du rap Busta Rhymes est désormais officiellement un Bitcoin HODLer. Il a déclaré qu’Elon Musk, Jack Dorsey et Cathie Wood, s’exprimant lors de l’événement B Word, étaient la dernière poussée dont il avait besoin pour acheter BTC. Il se penche ensuite sur Ethereum.

Graphiques

Cette semaine, nous avons une analyse graphique de Bitcoin, Ethereum, Ripple, Cardano et Polygon – cliquez ici pour l’analyse complète des prix.

