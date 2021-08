The Weekly Recap Crypto nouveaux médias

Cela a été une course folle au cours des sept derniers jours, mais cette fois, les taureaux ont eu le dessus, portant à nouveau la capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie au-dessus de 2 000 milliards de dollars.

Commençons par Bitcoin. Il a augmenté de près de 14% tout au long de la semaine, testant actuellement l’importante résistance 200-MA à environ 46,7 000 $, une fois de plus. Il n’a pas réussi à le franchir il y a quelques jours, ce qui a envoyé le marché dans une correction à court terme.

Cependant, les taureaux ont empêché toute perte sérieuse et après moins d’une journée de pression à la baisse, le prix est revenu sur une base positive. Il est également important de noter que les mesures notables en chaîne continuent de favoriser cette reprise, ne montrant aucun signe réel de pression de vente importante entrante.

Le reste du marché est également bien dans le vert, où l’un des interprètes les plus impressionnants est l’ADA de Cardano. La crypto-monnaie a augmenté de plus de 40% au cours des 7 derniers jours, et elle essaie de dépasser de manière convaincante l’importante résistance psychologique et technique à 2 $.

Ethereum est en hausse de 14%, Binance coin – de 17%, Ripple – de 39%, et DOGE est également significativement dans le vert, affichant une augmentation de 36,8% au cours de la semaine dernière.

Il est également important de noter que le rallye actuel intervient au milieu d’une grave incertitude réglementaire dans le monde entier. Plus tôt cette semaine, un amendement important concernant les réglementations proposées sur les rapports de crypto-monnaie a échoué, ce qui a amené beaucoup à croire qu’il pourrait perturber le marché. De toute évidence, cela n’a pas eu un tel effet.

Un autre événement cataclysmique a été le piratage du protocole DeFi appelé PolyNetwork. L’auteur a réussi à s’en tirer avec plus de 600 millions de dollars dans ce qui semble être le plus gros piratage de l’histoire relativement naissante de DeFi. Cependant, les choses ont évolué positivement car le pirate a accepté de rendre l’argent et ne voulait même pas de prime en retour.

Dans tous les cas, il est important pour Bitcoin de tracer une clôture hebdomadaire solide bien au-dessus de la résistance 200-MA pour que ce rallye de reprise se poursuive avec force. Il est essentiel de surveiller l’évolution des choses au cours du week-end, mais tel qu’il apparaît actuellement, la situation semble favorable.

Données du marché

Capitalisation boursière : 2014 G$ | Vol 24H : 127B | Dominance BTC : 43,3%

CTB : 46 500 $ (+13,9 %) | ETH : 3 228 $ (+14,4 %) | XRP: 1,03 $ (+39 %)

Les titres crypto de cette semaine à ne pas manquer

Graphiques

Le piratage PolyNetwork de 600 millions de dollars : ce qui s’est exactement passé et ce dont les investisseurs doivent être conscients. Le protocole DeFi PolyNetwork a été exploité en début de semaine. Le hacker a emporté plus de 600 millions de dollars mais a heureusement décidé de restituer les fonds. Voici tout ce que vous devez savoir sur l’ensemble de l’épreuve.

Ethereum atteindra son apogée dans moins de 2 ans mais Cardano progresse également : Charles Hoskinson. Le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, a déclaré que l’ETH d’Ethereum atteindrait son apogée au cours des deux prochaines années. Il a également déclaré que Cardano ferait également des progrès notables.

L’accord des sénateurs américains sur l’amendement cryptographique litigieux a échoué (mis à jour). Les sénateurs des États-Unis ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur un amendement à la réglementation sur la déclaration des crypto-monnaies. Cela s’est précisé en début de semaine suite à une incompréhension sur certains points.

Le bonus de signature de Leo Messi au PSG comprenait un paiement en crypto-monnaie : rapport. La mégastar du football, Lionel Messi, a reçu une partie de son bonus de signature au PSG dans le jeton de fan de l’équipe. C’est selon un rapport récent. C’est également devenu clair après que Messi ne pouvait pas continuer son contrat avec le FC Barcelone.

Coinbase voit un chiffre d’affaires record de 2 milliards de dollars au deuxième trimestre, 95% provenant des frais de transaction. Le principal échange de crypto-monnaie basé aux États-Unis, Coinbase, a publié son rapport sur les revenus du deuxième trimestre. Selon le document, l’échange a marqué un trimestre record avec un chiffre d’affaires de 2 milliards de dollars dont 95% provenaient des frais de transaction.

Bitcoin pourrait atteindre 100 000 $ d’ici la fin de 2021: Tom Lee de Fundstrat. Le permabull bien connu, Tom Lee, a déclaré que l’impact décroissant du virus COVID-19 aurait un impact positif sur le prix du bitcoin, le faisant grimper à 100 000 $ d’ici la fin de cette année. C’est l’une des prédictions les plus optimistes.

Cette semaine, nous avons une analyse graphique de Bitcoin, Ethereum, Ripple, Cardano et Binance Coin – cliquez ici pour l’analyse complète des prix.

La source