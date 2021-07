The Weeknd à l’honneur avec le Quincy Jones Humanitarian Award

Le Weeknd recevra le Quincy Jones Prix ​​humanitaire lors de la première édition des Music in Action Awards le 23 septembre. L’événement, au 1 Hotel de West Hollywood, sera organisé par la Black Music Action Coalition. L’organisation affirme que les prix honorent les musiciens, les dirigeants de la musique et les entreprises musicales qui ont apporté les contributions les plus importantes à la justice sociale, au changement et/ou à l’équité au cours de l’année précédente.

Le Prix Humanitaire, décerné au nom du grand producteur, arrangeur et musicien, sera décerné à The Weeknd pour reconnaître ses efforts caritatifs pendant la pandémie, à hauteur de millions de dollars. Il a apporté un soutien financier à Black Lives Matter Global Network, à la Colin Kaepernick Know Your Rights Camp Legal Defence Initiative et à National Bail Out. Il a également soutenu les campagnes de secours de Covid-19 pour MusiCares et dans sa ville natale de Scarborough, en Ontario, ainsi que les efforts de secours en Éthiopie et au Liban, exhortant les autres à faire de même.

Rien qu’en juin 2020, son travail comprenait un don de 1 million de dollars à MusiCares et Scarborough Health Network, et 500 000 $ à certaines des organisations à but non lucratif ci-dessus. “Continuez à soutenir nos frères et sœurs là-bas en risquant tout pour pousser à un changement réel pour nos vies noires”, a-t-il posté à l’époque. “Exhorter tous ceux qui ont de grandes poches à donner et à donner gros et si vous en avez moins, donnez ce que vous pouvez, même si c’est une petite quantité.”

Les Music in Action Awards publieront également le premier rapport annuel sur l’action de l’industrie musicale, lancé le 19 juin de cette année pour analyser les progrès au sein de l’entreprise vers la justice et l’équité raciales. Le rapport tient les entreprises responsables des promesses faites en 2020 pour aider à éliminer les injustices et les inégalités raciales.

« BMAC a promis de travailler avec l’industrie de la musique pour faire progresser l’équité raciale, et nous sommes fiers d’avoir fait tout ce que nous avons dit que nous ferions », a déclaré la coprésidente, directrice des artistes et exécutive du BMAC, Binta Niambi Brown. de notre industrie, nous sommes également impatients de poursuivre notre travail avec chaque entreprise de notre industrie pour éliminer toutes les formes de racisme systémique et structurel. Nous apprécions les conversations avec tous ceux qui partagent notre engagement en faveur de la justice et de l’égalité et sont enthousiastes à l’idée du changement que nous allons créer ensemble. »

« Rien de moins qu’inspirant »

Jeffrey Azoff, coprésident de l’ELC de BMAC et PDG/fondateur de Full Stop Management, ajoute : « Le travail que fait BMAC est tout simplement inspirant. Je suis plus qu’humble de pouvoir servir en tant que coprésident du Conseil exécutif de direction car je n’ai aucun doute que ce groupe de personnes se consacre à apporter un changement positif dans notre industrie pour les générations à venir.

Ashaunna Ayars, co-fondatrice et vice-présidente de BMAC et PDG d’Ayars Agency, ajoute Ashaunna Ayars : « La musique a toujours été notre phare d’espoir et d’inspiration et la toile de fond de mouvements qui ont changé la société. BMAC veut honorer les voix qui ont été assez audacieuses pour mener la charge de la justice sociale et de l’équité raciale dans le pays. »

Shawn Holiday, coprésident d’ELC de BMAC, Full Stop Management et président de Giant Records, note : « Cet événement sera une soirée puissante pour honorer nos pairs qui ont fait le travail pour faire une différence dans notre industrie et la société en général.

