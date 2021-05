The Weeknd à monter sur scène aux Billboard Music Awards 2021

The Weeknd a été annoncé comme interprète pour le Prix ​​Billboard Music 2021. La cérémonie de remise des prix sera diffusée en direct du Microsoft Theatre de Los Angeles le 23 mai et sera animée par Nick Jonas.

The Weeknd est l’artiste le plus nominé aux Billboard Music Awards de cette année, en tête avec 16 nominations. Le musicien est en lice pour Top Artist, Top Billboard 200 Album et Top R&B Album pour After Hours. L’un des singles principaux du projet, «Blinding Lights», est nominé dans cinq catégories, dont Top Hot 100 Song, Top Streaming Song, Top Selling Song, Top Radio Song et Top R&B Song.

The Weeknd a décroché une nomination au Top Latin Song pour «Hawái», sa collaboration avec la centrale Maluma. Il est également nominé pour le meilleur artiste R&B global et le meilleur artiste masculin R&B, ainsi que pour le meilleur artiste de chansons de radio, le meilleur artiste des ventes de chansons, le meilleur artiste de chansons en streaming, le meilleur artiste masculin, le top 100 des artistes et le meilleur artiste.

Depuis 2016, The Weeknd a été nominé pour 37 Billboard Music Awards.

Le large éventail de nominations reflète l’année imparable que The Weeknd a connue en 2020. Le Après des heures ère a apporté au chanteur pop et R&B son quatrième album n ° 1 sur le Billboard 200 ainsi que trois singles n ° 1: «Blinding Lights», «Heartless» et «Save Your Tears» grâce en partie au coup de pouce d’une Ariana Remix avec grande.

Après avoir débuté 2021 avec une performance massive au Super Bowl, The Weeknd a hâte de monter sur scène pendant la saison des récompenses. En plus des Billboard Music Awards, il se produira également au Prix ​​BRIT 2021. Bien que sa performance soit lointaine en raison des restrictions de voyage du COVID-19, le musicien fournira néanmoins un argumentaire solide pour expliquer pourquoi il est nominé pour l’artiste solo masculin international lors de la cérémonie.

