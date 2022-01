The Weeknd a présenté en avant-première le clip de  » Gasoline « 

Quelques jours se sont écoulés depuis Aube FM, le cinquième album studio de l’artiste canadien Le weekend, a vu la lumière. Edité par XO et Republic Records, cet ouvrage s’inscrit dans la continuité de leur précédente sortie, Après des heures (2020). A cette occasion, l’album a des invités spéciaux tels que Tyler, le créateur, Lil Wayne Oui Jim Carrey. Et bien qu’il ait été principalement produit par The Weeknd lui-même, il présente quelques contributions de Max Martin, Oscar Holter, Quincy Jones, entre autres.

Le Canadien vient de sortir sa dernière vidéo pour la chanson « De l’essence », une pièce qui suit le travail audiovisuel de « Sacrifice », où Abel Makkonen Tesfaye, de son vrai nom, s’est réveillé après avoir été kidnappé par des personnages encapuchonnés. Dans ce nouvel opus réalisé par Mathilde finnois, on y voit l’artiste se battre contre son ancienne version, montrée sur la pochette de l’album, au milieu d’une fête surréaliste où certains visages se métamorphosent.

Rappelons que cette année il aura lieu La visite du stade After Hours til Dawn, une tournée qui bien qu’elle était prévue pour 2020, en raison de la pandémie a été reportée pour ce 2022 et qui réunira les deux œuvres, After Hours et Dawn FM, par les villes de Amérique du Nord, Asie et Europe.

Profitez de la vidéo :