The Weeknd & Aaliyah apparaîtront sur le single collaboratif Poison

Aaliyah et The Weeknd devraient apparaître ensemble sur un nouveau single collaboratif, « Poison ».

L’équipe devrait sortir demain (17 décembre) via Blackground Records 2.0 et Empire avant un album studio posthume d’Aaliyah, qui devrait sortir à une date ultérieure.

The Weeknd a échantillonné le morceau de 2001 de la défunte star du R&B « Rock The Boat » sur sa chanson de trilogie 2011 « What You Need ». L’échantillon a finalement été entendu sur l’enregistrement lorsqu’Abel Tesfaye a réédité sa mixtape House Of Balloons pour marquer son 10e anniversaire en mars.

Plus tôt cette année, l’ancien label d’Aaliyah, Blackground Records, fondé par son oncle Barry Hankerson, a annoncé son intention de publier l’intégralité du catalogue de la chanteuse sur des plateformes de streaming dans le cadre d’un nouveau partenariat avec le label indépendant EMPIRE.

Hankerson a ensuite publié une déclaration, écrivant : « Merci à tous ses nombreux fans d’avoir gardé [Aaliyah’s] musique vivante.

Aaliyah est décédée dans un accident d’avion le 25 août 2001. Elle avait 22 ans.

Pendant ce temps, The Weeknd sortira une nouvelle collaboration avec FKA Twigs appelé « Tears In The Club » plus tard dans la journée, le 16 décembre. Il s’est également récemment associé à Post Malone (sur « One Right Now »), Swedish House Mafia (« Moth To A Flame ») et Rosalía (« La Fama »).

De retour en août, Abel Tesfaye a partagé le premier avant-goût de son prochain cinquième album studio avec « Prenez mon souffle ». Le mois dernier, il a déclaré que son nouveau record était presque terminé, révélant que « la seule chose qui manque, c’est un couple [of] personnages qui sont la clé du récit ».

Plus tôt cette semaine, Vevo, le premier réseau mondial de vidéoclips, a publié la deuxième partie de son bilan annuel de fin d’année sur l’audience des vidéoclips. À la fois dans le monde et aux États-Unis, « Save Your Tears » de The Weeknd en tête de liste avec 615 millions de vues dans le monde, et 102,9 millions de vues aux États-Unis

Sorti en début d’année, la popularité de « Save Your Tears » a été alimentée par la performance massivement réussie de The Weeknd au Superbowl, une multitude de victoires aux Billboard Music Awards, aux Juno Awards et aux BRIT Awards et plus encore, résultant en une année exceptionnelle pour la star.

