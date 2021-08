The Weeknd achète le manoir Bel-Air de 70 millions de dollars dans le cadre d’un accord hors marché

The Weeknd a acheté un énorme manoir Bel-Air de 70 millions de dollars dans le cadre d’un accord hors marché.

Le Wall Street Journal rapporte que la transaction immobilière est l’une des plus importantes de Los Angeles à ce jour. Le chanteur de R&B a conclu un accord avec l’entrepreneur médiatique néerlandais Reinout Oerlemans et sa femme, Danielle Oerlemans. Le couple dit qu’ils n’avaient pas l’intention de vendre le manoir récemment rénové, mais un agent immobilier les a approchés pour le montrer au musicien.

La propriété elle-même se trouve sur 1,6 acres surplombant le Bel-Air Country Club. C’est un manoir d’environ 33 000 pieds carrés avec neuf chambres et plusieurs commodités. Il s’agit notamment d’un terrain de sport, d’un spa avec sauna, d’un hammam, d’une piscine intérieure, d’une piscine extérieure à débordement, d’une salle de cinéma, d’une salle de sport et d’un studio de musique.

Le couple néerlandais a passé trois ans à rénover le manoir après l’avoir acheté pour 21,44 millions de dollars en 2015. M. Oerlemans a déclaré que la maison était horrible dans la décoration intérieure, mais le couple a estimé qu’elle avait de bons os. Mme Oerlemans a redessiné l’intérieur et près de 13 000 pieds carrés d’espace ont été ajoutés pour abriter les diverses commodités.

The Weeknd cherchait de nouvelles fouilles après avoir vendu son ancien manoir dans le quartier de Hidden Hills à Los Angeles. Madonna a acheté cette propriété au chanteur canadien pour près de 20 millions de dollars.

The Weeknd est surtout connu pour ses tubes “I Can’t Feel My Face” et “Blinding Lights”. Mais il est également connu pour avoir braqué les projecteurs sur la corruption aux Grammys l’année dernière. « Les Grammys restent corrompus. Vous me devez, à mes fans, et à la transparence de l’industrie », a tweeté la chanteuse en novembre 2020. Ce tweet fait référence à l’organisation qui a licencié Deborah Dugan après ses déclarations.

En mars 2021, The Weeknd a annoncé qu’il boycotterait les Grammys. “A cause des comités secrets, je n’autoriserai plus mon label à soumettre ma musique aux Grammys.” Il a rejoint une liste croissante de stars qui ont critiqué les Grammys pour comportement secret et discriminatoire.

Cette critique tourne autour des comités d’examen des candidatures. Les Grammys soutiennent qu’ils ont été créés en 1989 pour éliminer le potentiel de biais de sensibilisation générale qui pourrait favoriser les artistes avec une plus grande reconnaissance de nom par rapport aux artistes émergents.

Le Grammy a maintenu que son processus de vote est « 100 % dirigé par les pairs ». Ces comités ont examiné une liste restreinte de musique et choisi les noms pour le scrutin final. Les membres du comité pouvaient ajouter des noms non sélectionnés par les électeurs dans toutes les catégories sauf les quatre premières. Mais en mai 2021, cette structure de comité secret a été supprimée.