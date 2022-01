The Weeknd annonce la sortie de son nouvel album le 7 janvier – ‘Dawn FM’

Crédit photo : The Weeknd Twitter

The Weeknd sort Dawn FM, l’album de suivi d’After Hours de 2020, plus tard cette semaine.

L’artiste a révélé une nouvelle bande-annonce de l’album sur Twitter, avec des clips du musicien. « Un nouvel univers sonore de l’esprit du Weeknd », taquine la description de la bande-annonce. Il révèle également que l’album comportera des collaborations avec Tyler, le créateur, Lil Wayne, Quincy Jones, Oneohtrix Point Never et Jim Carrey.

The Weeknd a taquiné le nom de son dernier album en mai 2021 en acceptant son Billboard Music Award. « Je veux juste dire que les After Hours sont terminés et que The Dawn arrive », a déclaré The Weeknd lors de son discours de remerciement. Hier, il a imploré les fans sur Twitter de « se réveiller demain à l’aube ».

Le chanteur canadien a sorti « Take My Breath » en août comme premier teaser de son travail post-After Hours. Mais bientôt, le single a dû être retiré des salles de cinéma en raison de problèmes de saisie. Dans une interview en novembre, le Weeknd a confirmé que l’album était terminé et qu’il attendait juste que quelques morceaux se réunissent. Jim Carrey a même tweeté à propos du prochain album, qui arrivera le 7 janvier.

« J’ai écouté Dawn FM avec mon bon ami Abel @theweeknd hier soir », a écrit Carrey sur Twitter lundi. « C’était profond et élégant, et ça m’a fait danser dans toute la pièce. Je suis ravi de jouer un rôle dans sa symphonie. The Weeknd a répondu aux éloges de l’acteur en disant: « Merci d’avoir participé à cela. C’est kismet. Cercle complet. »

The Weeknd a déclaré à GQ que Jim Carrey s’était présenté pour la célébration de son 30e anniversaire et que les deux étaient devenus amis. « Le jour de mon 30e anniversaire, il m’a surpris », rapporte le magazine.

« Il s’est approché de mon berceau et m’a emmené prendre le petit-déjeuner. Il vivait littéralement à deux immeubles de chez moi et il avait un télescope, et j’avais un télescope. [Carrey] était comme, ‘Où habitez-vous? À quel étage habitez-vous?’ Et nous avons regardé par les fenêtres de notre télescope, et nous pouvions nous voir. »