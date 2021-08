The Weeknd annonce un nouveau single, Take My Breath

The Weeknd a annoncé son prochain single, “Take My Breath”, qui devrait sortir vendredi prochain.

La révélation de “Take My Breath” est arrivée plus tôt dans la journée, le 3 août, sous la forme d’un clip promotionnel NBC pour l’équipe féminine d’athlétisme des États-Unis aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.

The Weeknd – de son vrai nom Abel Tesfaye – a publié le clip, qui présente les athlètes Sydney McLaughlin, Dalilah Muhammad, Athing Mu et Gabby Thomas, sur les réseaux sociaux avec la légende : « 8.6.21 nouveau single.

Hier 2 août, le week-end a posté un aperçu de la chanson et de son groove vierge et lourd. Le chanteur a ensuite tweeté que sa nouvelle ère “commence ce soir”.

Dans une interview avec GQ publiée plus tard dans la journée, Tesfaye a déclaré que le prochain disque encore intitulé, la suite de son album de 2020 After Hours, est “l’album que j’ai toujours voulu faire”.

Tesfaye a également parlé de l’importance du processus de création d’albums dans sa carrière. “Je veux faire ça pour toujours”, a-t-il déclaré. «Et même si je commence à entrer dans différents médiums et différents types d’expressions, la musique sera là. Je ne vais pas m’en éloigner. »

Dans la même interview, The Weeknd a également réfléchi à son premier album studio Kiss Land, sorti en 2013, en disant : « Sans Kiss Land, je n’aurais pas pu faire ce nouvel album. Cette chanson que tu viens d’entendre ? C’est Kiss Land, mec.

« C’est juste moi qui comprends comment utiliser Kiss Land maintenant, dans mon métier. Mais c’est définitivement mon album le plus honnête. J’étais le plus nu. Le plus vulnérable. Et c’est ce que c’est. »

Les spéculations sur le nouvel album de The Weeknd ont commencé en mai après que l’artiste a déclaré lors d’une apparition à les Billboard Music Awards 2021 que son ère After Hours était terminée.

“Je veux juste dire: les After Hours sont terminés et l’aube arrive”, a-t-il déclaré lors d’un discours de remerciement.

Écoutez le meilleur de The Weeknd sur Apple Music et Spotify.