The Weeknd annonce une collaboration avec Jim Carrey pour son nouvel album

The Weeknd et Jim Carrey ensemble En collaboration sur leur album !

Récemment, on a appris que le Nouvel album de The Weeknd comprend des collaborations avec Jim Carrey, Tyler, le créateur, Lil Wine et d’autres artistes, ce qui est sans aucun doute très attendu par ses fans.

The Weeknd a annoncé Jim Carrey comme l’un des invités de son prochain album « Dawn FM », dont la sortie est prévue le 7 janvier.

Peu de temps après le célébrité La chanteuse américaine de R&B annoncera le titre de l’album, le célèbre comédien et l’acteur a fait l’éloge de la sortie prochaine sur ses réseaux sociaux.

J’ai écouté Dawn FM avec mon bon ami Abel @theweeknd hier soir. C’était profond et gracieux et m’a fait danser dans toute la pièce. Je suis ravi de faire partie de sa symphonie », a écrit Jim Carrey sur Twitter en réponse à l’annonce du musicien.

After The Weeknd, de son vrai nom Abel Tesfaye, a remercié Carrey pour sa mystérieuse participation à l’album.

« C’est kismet. Cercle complet », a répondu le chanteur, ajoutant un visage souriant avec un emoji de larmes.

La vérité est que The Weeknd travaillant avec Carrey n’a peut-être pas de sens sur le papier, mais il s’avère que les deux sont voisins.

Et en fait, l’année dernière, l’artiste de Republic Records a raconté à GQ comment ils s’étaient rencontrés.

Il vivait littéralement comme deux bâtiments en dessous de moi », a déclaré The Weeknd. « Il avait un télescope et j’avais un télescope. Il m’a dit : « Où habites-tu ? À quel étage habitez-vous ? « J’étais comme, bla bla bla. Et nous avons regardé par les fenêtres de nos télescopes et nous pouvions nous voir », a-t-il expliqué.

Présenté comme un nouvel univers sonore de l’esprit de The Weeknd, Dawn FM comprend également des collaborations avec Quincy Jones, Tyler, le créateur, Lil Waine et Oneohtrix Point Never,

Dawn FM est la suite du quatrième album de The Weeknd, After Hours, qui a fait ses débuts au sommet du Billboard 200 en mars 2020.

Il comprenait le single « Blinding Lights », qui a battu tous les records, qui est récemment devenu la meilleure chanson du Billboard Hot 100 de tous les temps, battant « The Twist » de Chubby Checker.

D’un autre côté, en remontant un peu, The Weeknd a commencé à se faire connaître fin 2010, lorsqu’il a mis en ligne anonymement plusieurs chansons sur YouTube sous le nom de The Weeknd.

En 2011, il a sorti trois mixtapes de neuf pistes, intitulées House of Balloons, Thursday, et Echoes of Silence, qui ont été très acclamées par la critique.

L’année suivante, il sort sa première compilation intitulée Trilogy, avec trente pistes remasterisées de ses mixtapes et trois autres chansons.

De plus, comme si cela ne suffisait pas, il a été publié par les maisons de disques Republic Records et XO.