The Weeknd annonce une collection exclusive de musique et d’œuvres d’art NFT

The Weeknd est l’un des derniers artistes pour rejoindre le dernier marché de l’industrie musicale: les NFT. Le musicien mettra aux enchères une collection exclusive de musique et d’œuvres d’art hébergées sur Nifty Gateway lors d’une vente aux enchères limitée qui aura lieu le 3 avril à 14 h HE.

Les acheteurs intéressés pourront se joindre à la vente flash où trois œuvres visuelles seront mises aux enchères. Chaque œuvre d’art, créée en collaboration avec Strange Loop Studios, contient un segment filtré d’une nouvelle chanson de The Weeknd, et les participants peuvent acheter n’importe quelle quantité d’œuvres d’art pendant le temps limité où elles sont disponibles.

Après la vente aux enchères de la collection complète, une vente aux enchères de 24 heures aura lieu où les acheteurs peuvent placer leurs offres pour déverrouiller la chanson complète, sans les limitations d’aucun filtre. The Weeknd ne diffusera pas la chanson sur les plateformes de streaming ou sous toute autre forme à l’avenir, le gagnant sera donc la seule personne à l’entendre.

«La blockchain démocratise une industrie qui a toujours été maintenue fermée par les gardiens. J’ai toujours cherché des moyens d’innover pour les fans et de changer ce biz de la musique archaïque et voir NFT permettre aux créateurs d’être vus et entendus plus que jamais à leurs conditions est profondément excitant », a déclaré The Weeknd dans un communiqué. «J’ai l’intention de contribuer à ce mouvement et je peux voir que très bientôt il sera intégré dans la mécanique de l’industrie musicale.

Duncan Cock-Foster, co-fondateur de Nifty Gateway, a déclaré que «l’entrée de The Weeknd dans l’espace NFT marque un moment charnière dans l’histoire de la NFT.»

«L’un des chanteurs R&B les plus influents de notre génération qui crée dans ce nouveau médium est une énorme validation pour l’ensemble de l’espace NFT.» il ajouta. «Nous sommes ravis de présenter cette magnifique collection unique au monde.»

