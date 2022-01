The Weeknd annonce une expérience de diffusion en direct spéciale 103.5 Dawn FM

The Weeknd a annoncé une expérience spéciale de diffusion en direct, « 103.5 Dawn FM » pour accompagner la sortie de son nouvel album très attendu, Dawn FM.

The Weeknd a récemment annoncé son prochain album, Dawn FM, sortira le vendredi 7 janvier. Parallèlement à une bande-annonce du projet et à la révélation de la couverture de l’album plus tôt dans la journée, The Weeknd a annoncé que «l’expérience sonore» mettrait en vedette Tyler, le créateur, Lil Wayne, Quincy Jones, Oneohtrix Point Never et Jim Carrey.

Dans le cadre du déploiement, The Weeknd apparaîtra dans « 103.5 Dawn FM », une expérience de diffusion en direct qui sera diffusée exclusivement sur la chaîne Amazon Music sur Twitch et dans l’application Amazon Music à partir de 21 h 00 HNP le 6 janvier. Merch exclusif pour l’événement, comprenant un sweat à capuche, un t-shirt et un sweat-shirt en édition limitée commémorant la diffusion en direct, seront également disponibles sur amazon.com/theweeknd et dans l’application Amazon Music. Les fans pourront acheter le produit pendant 48 heures à partir de 17 h 00 HNP le 6 janvier.

À propos de l’événement de diffusion en direct, The Weeknd explique « La puissance de l’expérience 103,5 Dawn FM est que l’accomplissement maximal vient lorsque tous ceux qui l’entendent sont à l’écoute en même temps. »

Dawn FM est la suite de 2020 Après des heures. Dans l’intervalle, cependant, Abel Tesfaye a sorti plusieurs chansons, remixes, collaborations et vidéos depuis lors et a également joué et co-écrit la prochaine série HBO The Idol. Son nouvel album sera son cinquième en plus des trois mixtapes sorties en 2011.

L’artiste a eu une année 2021 chargée. En plus de lancer sa « nouvelle ère », il a sorti une série de morceaux collaboratifs, dont son remix « Save Your Tears » avec Ariana Grande en avril ; « You Right » avec Doja Cat en juin ; « Better Believe » aux côtés de Belly et Young Thug en juillet ; « Die For It », encore une fois avec Belly ainsi que Nas, en août ; « Moth To A Flame » avec Swedish House Mafia en octobre ; et « One Right Now » avec Post Malone en novembre.

Le mois dernier, il est apparu sur un nouveau record d’Aaliyah appelé « Poison ». L’équipe est sortie via Blackground Records 2.0 et Empire avant un album studio posthume d’Aaliyah, qui devrait arriver à une date ultérieure.

Précommandez Dawn FM.