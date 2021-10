The Weeknd collabore avec Swedish House Mafia !!!

The Weeknd a sorti son nouveau single avec Official Son Videos et avec un artiste en collaboration que vous allez adorer, nous vous dirons tous les détails !!

La chanson s’appelle « Moth to a flame ».

The Weeknd compte près de 7 millions de vues sur la plateforme YouTube et cette chanson comme toutes les autres qu’elle possède avec ses clips vidéo officiels s’avère assez originale et authentique, tout à fait dans le style de The Weeknd !!!

La nouvelle chanson de The Weeknd en collaboration avec Swedish House Mafia est une chanson à danser et à chanter, surtout à écouter au casque en un instant seul, dans ce clip vidéo vous verrez des textures, de la peau, des sensations et beaucoup de passion pour l’art.

Ce clip vidéo de The Weeknd a eu d’excellents commentaires de la part de l’ensemble de son public, ses fans ont très bien réagi et ont fait des commentaires dans lesquels il est dit qu’il est venu reformuler le monde de l’industrie musicale et qu’ils ont tout simplement adoré cette chanson !

Nous vous laissons le lien du clip vidéo officiel de The Weeknd en collaboration avec Swedish House Mafia pour que vous puissiez en profiter ! https://youtu.be/u9n7Cw-4_HQ