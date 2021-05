The Weeknd confirmé pour se produire aux BRIT Awards 2021

The Weeknd a été confirmé comme le dernier artiste aux BRIT Awards 2021. La cérémonie annuelle aura lieu cette année le 11 mai à l’O2 de Londres, avec Jack Whitehall sur le point d’accueillir à nouveau.

Abel Tesfaye livrera une performance en direct à distance aux BRIT de cette année, avec l’artiste canadien – qui est nominé pour l’artiste solo masculin international – incapable d’assister à la cérémonie en personne en raison des restrictions de voyage actuelles liées aux coronavirus.

The Weeknd rejoint la liste croissante des artistes vivants pour les BRIT Awards 2021, qui comprend déjà Coldplay (qui ouvrira la cérémonie), Arlo Parks, Headie One, Dua Lipa, Griff et Olivia Rodrigo. Rag’n’Bone Man, quant à lui, fera également équipe avec P! Nk pour une collaboration spéciale avec le Lewisham and Greenwich NHS Trust Choir.

2500 personnes seront présentes aux BRIT de cette année dans le cadre du programme de recherche sur les événements scientifiques du gouvernement britannique, qui utilise des approches de test améliorées pour examiner comment les événements en direct peuvent se dérouler sans avoir besoin de distanciation sociale.

Le trophée BRIT Awards de cette année donne aux nominés la chance de partager leur prix avec un proche. Les lauréats recevront un double trophée, composé d’une statuette plus grande et colorée, ainsi que d’une plus petite statuette métallique, et ont été «encouragés à remettre le deuxième plus petit trophée à quelqu’un d’autre».

Il a été conçu par les artistes Es Devlin et Yinka Ilori, qui ont déclaré que l’esprit de verrouillage avait inspiré leur conception originale.

«L’idée est venue de l’expérience du verrouillage, où votre voisin avec qui vous avez vécu pendant six ans et que vous ne dites jamais bonjour vous a soudainement donné des fleurs, de la nourriture, des actes de gentillesse», a déclaré Ilori.

«Je voulais capturer cela … Je le décrirais comme deux artistes de disciplines différentes, d’inspirations différentes, se réunissant pour concevoir un trophée basé sur l’idée de rendre quelque chose en retour – des actes de gentillesse.

Devlin a ajouté: «Yinka et moi pensions que le meilleur prix que l’on puisse recevoir serait que l’agence en attribue un autre… Chaque récipiendaire est invité à décerner le deuxième trophée à quelqu’un qu’il considère digne – cela pourrait être une reconnaissance – ou ce pourrait être quelqu’un qui le fait. quelque chose qui n’a aucun rapport avec la musique. »

The Weeknd’s The Highlights peut être acheté ici.