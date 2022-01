The Weeknd confirme un nouvel album, Dawn FM sortira ce vendredi

The Weeknd a annoncé que son nouvel album, Dawn FM, sortira ce vendredi 7 janvier.

L’artiste – de son vrai nom Abel Tesfaye – a taquiné la nouvelle au cours du week-end du Nouvel An sur son Instagram, écrivant que les gens devraient « se réveiller à l’aube demain ». Il a également partagé une capture d’écran d’un échange de SMS dans lequel il décide de « tout laisser tomber ».

Aujourd’hui, The Weeknd a confirmé que l’album sortira cette semaine, écrivant dans une légende à côté d’un teaser vidéo de la nouvelle musique : « nouvel album : dawn FM // 7 janvier. » Le clip nomme également Tyler, le créateur, Quincy Jones, Lil Wayne et d’autres avant qu’il ne se termine avec une voix off radio-DJ disant: «Vous écoutez maintenant 103,5: Dawn fm. Vous avez été dans le noir pendant trop longtemps, il est temps d’entrer dans la lumière et d’accepter votre destin à bras ouverts.

Dawn FM fait suite à After Hours de 2020. Dans l’intervalle, cependant, Tesfaye a publié plusieurs chansons, remixes, collaborations et vidéos depuis lors et a également joué et co-écrit la prochaine série HBO The Idol. Son nouvel album sera son cinquième en plus des trois mixtapes sorties en 2011.

L’artiste a eu une année 2021 chargée. En plus de lancer sa « nouvelle ère », il a sorti une série de morceaux collaboratifs, dont son remix « Save Your Tears » avec Ariana Grande en avril ; « You Right » avec Doja Cat en juin ; « Better Believe » aux côtés de Belly et Young Thug en juillet ; « Die For It », encore une fois avec Belly ainsi que Nas, en août ; « Moth To A Flame » avec Swedish House Mafia en octobre ; et « One Right Now » avec Post Malone en novembre.

Le mois dernier, il est apparu sur un nouveau disque d’Aaliyah appelé « Poison ». L’équipe est sortie via Blackground Records 2.0 et Empire avant un album studio posthume d’Aaliyah, qui devrait arriver à une date ultérieure.

