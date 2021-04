The Weeknd dit qu’il fera un don d’un million de dollars à l’Éthiopie

Comment ils ont capturé en vidéo ce massacre en Ethiopie 4:26

. – Le lauréat d’un Grammy, The Weeknd, fait un don d’un million de dollars pour aider les Éthiopiens face à la violence que traverse le pays.

L’auteur-compositeur-interprète, de son vrai nom Abel Makkonen Tesfaye, a déclaré dimanche qu’il ferait son don via le Programme alimentaire mondial des Nations Unies.

Au cours des cinq mois de conflit en Éthiopie, des milliers de civils auraient été assassinés, violés et maltraités.

Une enquête récente de CNN a révélé que des hommes vêtus d’uniformes de l’armée éthiopienne exécutaient des hommes non armés au Tigray. Une enquête menée par la BBC, également publiée jeudi, a corroboré le même massacre près de Mahibere Dego, une zone montagneuse du centre du Tigray.

Vendredi, le gouvernement éthiopien a rejeté les preuves de ces allégations.

«Mon cœur se brise pour mon peuple en Éthiopie alors que des civils innocents, des jeunes enfants aux personnes âgées, sont assassinés sans raison et des villages entiers sont déplacés par la peur et la destruction», a déclaré The Weeknd. Les parents de l’artiste, qui ont fait l’annonce via ses comptes Twitter et Instagram, sont originaires d’Éthiopie.

« Je vais faire un don d’un million de dollars américains pour fournir deux millions de repas par le biais du Programme alimentaire mondial des Nations Unies et j’encourage ceux qui le peuvent à donner aussi », a-t-il écrit.

La situation à laquelle l’Éthiopie est confrontée

La violence persiste en Éthiopie depuis novembre. À l’époque, le Premier ministre Abiy Ahmed a ordonné des attaques contre le Front de libération du peuple du Tigré après avoir dénoncé qu’il avait attaqué une base militaire fédérale.

L’ONU a annoncé le 25 mars que le Haut-Commissariat aux droits de l’homme et la Commission éthiopienne des droits de l’homme avaient lancé une enquête conjointe sur d’éventuels crimes.

Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a déclaré que «l’éclatement du conflit a coïncidé avec la saison de pointe des récoltes (en Éthiopie), ce qui signifie que des emplois et des revenus ont été perdus, les marchés ont été perturbés, les prix des denrées alimentaires ont augmenté et les prix des denrées alimentaires ont augmenté. difficile. ‘ Le gouvernement éthiopien a estimé que 4,5 millions de personnes ont besoin d’une assistance «vitale» d’ici la fin de cette année, a rapporté l’ONU.

Causes que The Weeknd prend en charge

Ce n’est pas la première fois que The Weeknd contribue à une cause.

Le chanteur a fait don de 300 000 dollars à la campagne mondiale d’Aide pour le Liban en août dernier. L’objectif était d’aider les victimes de l’explosion à Beyrouth qui a fait plus de 200 morts, selon son manager.

Après la mort de George Floyd en mai, The Weeknd a également fait don de 500 000 $ à des groupes de justice raciale. Le Black Lives Matter Global Network, le Know Your Rights Camp de Colin Kaepernick et le National Bail Out Collective ont reçu le soutien de l’artiste.

The Weeknd s’est également associé à TikTok pour une diffusion en direct du 7 août qui a permis de collecter plus de 350 000 $ pour l’initiative Equal Justice. La collection a été réalisée grâce à la vente de merchandising limité.

Bethlehem Feleke, Eliza Mackintosh, Gianluca Mezzofiore, Katie Polglase et Nima Elbagir de CNN ont contribué à ce rapport.