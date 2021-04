The Weeknd est l’artiste avec le plus de nominations aux Billboard Awards – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Selon une déclaration des Billboard Music Awards 2021, ‘The Weeknd’ est l’artiste avec le plus de nominations.

Et c’est que dans la liste des nominés aux Billboard Awards, The Weekend apparaît dans 16 catégories différentes des 51 catégories existantes.

Aux Weeknd Awards, Juice WRLD et Pop Smoke sont les plus nominés cette année et concourront pour le prix du meilleur artiste de l’année.

Les Billboard Awards seront diffusés en direct le 23 mai 2021 depuis le Microsoft Theatre de Los Angeles, Californie, États-Unis.

Cependant, il convient de mentionner que l’on ne sait toujours pas si la cérémonie des Billboard Awards se déroulera en face à face ou si les artistes se dérouleront en streaming; cependant, il convient de mentionner que l’on ne sait toujours pas si la cérémonie des Billboard Awards aura lieu. -à-face ou les artistes se feront en streaming. Cependant, il est à noter que l’on ne sait toujours pas si la cérémonie des Billboard Awards se fera en face à face ou si les artistes se feront en streaming.

Les nominations du week-end:

Parmi ses nominations, The weekend, se disputera les prix pour:

Meilleur artiste masculin

Meilleur artiste R&B

Meilleur album Billboard 200 pour “After Hours”

Meilleure chanson Hot 100 pour “Blinding Lights”

Également dans certaines catégories telles que: meilleure chanson de rap, meilleure chanson, meilleur streaming et meilleure collaboration, The Weekend sera en compétition avec lui-même.

Ces nominations pour The Weeknd ne surprennent ni lui ni ses fans qui, lors des Grammy Awards, l’ont accusé de racisme.

Les Billboard Awards

Au total, les Billboard Awards ont 51 catégories, dont deux sont choisies par le vote des fans: meilleure collaboration et meilleur artiste social.

Pour cette édition des Billboard Awards, les grilles de popularité du 21 mars 2020 au 3 avril 2021 ont été prises en compte.

Et c’est que les Billboard Awards sont basés sur les ventes de disques et les ventes numériques, le streaming, la diffusion radio et les performances sur les réseaux sociaux.

Les artistes avec le plus de nominations à ces prix sont The Weeknd, Juice WRLD et Pop Smoke; et cette fois, les groupes asiatiques ont également été bien positionnés.

Source: SDP