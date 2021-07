The Weeknd et Angelina Jolie pourraient avoir une liaison – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

L’actrice américaine Angelina Jolie et le chanteur Abel Makkonen Tesfaye, plus connu sous son nom de scène, The Weeknd, sont à l’honneur.

Tout après que The Weeknd et Angelina Jolie ont été vues en train de partager un moment seules dans un restaurant italien appelé “Giorgio Baldi” dans la ville de Santa Monica en Californie, aux États-Unis.

Selon certaines informations, The Weeknd et Angelina Jolie ont passé plusieurs heures ensemble. Finalement, ils quittèrent tous les deux les lieux séparément ; ce qui a soulevé plusieurs soupçons.

Selon les rapports, Angelina Jolie a opté pour une tenue simple composée d’un trench-coat beige, d’un haut noir et de talons roses. Ses cheveux étaient raides et dénoués.

Tandis que The Weeknd a opté pour un costume en jean foncé. Sous sa veste, il portait un T-shirt et un collier noirs, ainsi que des bottes noires.

Des rumeurs indiquent que leur intérêt pour l’Éthiopie les a rapprochés

Malgré le fait que cette éventuelle romance n’ait pas été vue venir, plusieurs internautes ont commencé à spéculer à ce sujet.

L’une des rumeurs qui a gagné en force est que The Weeknd et Angelina Jolie ont été rejoints par leur intérêt pour le pays d’Afrique de l’Est, l’Éthiopie.

Rappelons que, bien que The Weeknd soit né au Canada, ses parents sont originaires d’Éthiopie.

Alors qu’Angelina Jolie a adopté sa fille Zahara Marley, originaire de ce même pays.

Il y a quelques mois, The Weeknd a annoncé qu’il ferait un don d’un million de dollars (20 millions de pesos mexicains) à l’Éthiopie pour l’aide alimentaire.

A cette occasion, Abel Makkonen a exprimé ses sentiments face aux problèmes économiques et sociaux dont souffre actuellement l’Ethiopie.

“Mon cœur se brise pour mon peuple éthiopien alors que des civils innocents, des jeunes enfants aux personnes âgées, sont assassinés de manière insensée et que des villages entiers sont déplacés par la peur et la destruction”, a expliqué la star de 31 ans. “Je vais faire un don de 1 million de dollars pour fournir 2 millions de repas via le Programme alimentaire mondial des Nations Unies et j’encouragerai ceux qui le peuvent à faire un don également.”

LE WEEKEND

À travers cette publication, The Weeknd a également encouragé ses abonnés afin que, quiconque le puisse, fasse également un don.

Source : SDP