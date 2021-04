The Weeknd et Ariana Grande taquinent la nouvelle version de “ Save Your Tears ”

Le weekend a enthousiasmé les fans avec ce qui semble être un extrait de sa chanson “Save Your Tears”, mettant en vedette Ariana Grande.

Les rumeurs d’un remix du single à succès de la superstar canadienne circulent depuis un certain temps, mais aujourd’hui, il a partagé ce qui semble être un extrait de la chanson avec le nouveau chant de Grande. Le clip de huit secondes, qui offre un ensemble de voix isolées de la paire, correspond au pont de la chanson. Grande est taguée dans le tweet, confirmant presque qu’elle apparaîtra sur une version mise à jour de la chanson. Si c’est vrai, le remix rassemblerait deux des plus grandes pop stars de la planète.

“Save Your Tears” est apparu à l’origine sur l’album le plus récent de The Weeknd, Après des heures, sorti en mars 2020. The Weeknd ne montre aucun signe de ralentissement après un 2020 dominant. Parallèlement à cette collaboration supposée, le chanteur a annoncé des dates de tournée 2022 à l’appui de l’album et a également a promis une aide monétaire pour aider à soulager la faim en Éthiopie.

📶☁️💧 @ theweeknd pic.twitter.com/nQUaPBCOik – Ariana Grande (@ArianaGrande) 19 avril 2021

Le mois dernier, The Weeknd a déclaré que son époque After Hours n’était peut-être pas encore tout à fait terminée. S’adressant à Twitter le vendredi 26 mars, il a écrit: “ps ce chapitre n’est pas encore tout à fait terminé …” Il a suivi avec un deuxième tweet qui disait: “encore des détails.”

After Hours présente les succès «Save Your Tears», «Heartless» et Blinding Lights », cette dernière étant devenue la première chanson à passer une année entière dans le Top 10 du classement des singles US Hot 100.

Ailleurs dans les actualités de Weeknd, l’artiste est l’un des derniers créateurs à se joindre au dernier marché de l’industrie musicale: les NFT. Le musicien a mis aux enchères une collection exclusive de musique et d’œuvres d’art hébergées sur Nifty Gateway lors d’une vente aux enchères limitée tenue le 3 avril à 14 h HE.

