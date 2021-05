The Weeknd et DaBaby mènent les nominations aux Billboard Music Awards 2021

La liste finale des nominations aux Billboard Music Awards 2021 a été annoncée. Avec 16 nominations, y compris dans les catégories Top Artist, Top Billboard 200 Album et Top Hot 100 Song, Le weekend est l’artiste le plus nominé de cette année.

DaBaby est un leader dans les catégories rap et streaming avec 11 nominations dont Top Rap Song, Top Collaboration, Top Streaming Song, Top Hot 100 Song, Top Rap Album, Top Rap Artist, Top Streaming Songs Artist, Top Hot 100 Artist. Le rappeur né à Cleveland est même contre lui-même dans plusieurs catégories. Juste derrière lui se trouve le regretté rappeur Pop Smoke, qui compte 10 nominations.

Parmi les autres nominés notables, citons Taylor Swift, Ariana Grande, et Billie Eilish qui sont toutes nominées pour la meilleure artiste féminine aux côtés de Dua Lipa et Megan Thee Stallion. BTS, Lady Gaga, Blackpink, Justin Bieber, Jhené Aiko et Machine Gun Kelly ont également décroché des nominations.

Drake est également sur la bonne voie pour entrer dans l’histoire lors des récompenses de cette année. En tant qu’artiste avec le plus de victoires de tous les temps (27), il pourrait battre son propre record puisqu’il est nominé dans sept catégories.

Le 2021 Billboard Music Awards sera diffusé le 23 mai en direct du Microsoft Theatre de Los Angeles.

Consultez la liste complète des nominés ci-dessous.

Meilleur artiste

Canard

Jus WRLD

Fumée pop

Taylor Swift

Le weekend

Meilleur nouvel artiste

Gabby Barrett

Chat Doja

Jack Harlow

Fumée pop

Vague de tige

Meilleur artiste masculin

Canard

Jus WRLD

Lil bébé

Fumée pop

Le weekend

Meilleure artiste féminine

Billie Eilish

Ariana Grande

Dua Lipa

Megan Thee étalon

Taylor Swift

Top Duo / Groupe

AC DC

AJR

BTS

Dan + Shay

Marron 5

Meilleur artiste du Billboard 200

Canard

Jus WRLD

Fumée pop

Post Malone

Taylor Swift

Top Hot 100 Artiste

DaBaby

Canard

Dua Lipa

Fumée pop

Le weekend

Meilleur artiste de chansons en streaming

DaBaby

Canard

Lil bébé

Fumée pop

Le weekend

Meilleur artiste des ventes de chansons

Justin Bieber

BTS

Megan Thee étalon

Morgan Wallen

Le weekend

Meilleur artiste de chansons de radio

Justin Bieber

Lewis Capaldi

Dua Lipa

Styles Harry

Le weekend

Meilleur artiste social (voté par les fans)

BLACKPINK

BTS

Ariana Grande

SB19

Dix-sept

Meilleur artiste R&B

Jhené Aiko

Justin Bieber

Chris Brown

Chat Doja

Le weekend

Meilleur artiste masculin R&B

Justin Bieber

Chris Brown

Le weekend

Meilleure artiste féminine R&B

Jhené Aiko

Chat Doja

SZA

Meilleur artiste rap

DaBaby

Canard

Jus WRLD

Lil bébé

Fumée pop

Meilleur artiste rap masculin

Jus WRLD

Lil bébé

Fumée pop

Meilleure artiste féminine de rap

Cardi B

Megan Thee étalon

Saweetie

Meilleur artiste country

Gabby Barrett

Kane Brown

Luke Combs

Chris Stapleton

Morgan Wallen

Meilleur artiste masculin country

Luke Combs

Chris Stapleton

Morgan Wallen

Meilleure artiste country

Gabby Barrett

Maren Morris

Carrie Underwood

Top Country Duo / Groupe

Dan + Shay

Florida Georgia Line

Maddie et Tae

Meilleur artiste rock

AC DC

AJR

Coup de poing à cinq doigts

Mitrailleuse Kelly

vingt et un pilotes

Meilleur artiste latin

Anuel AA

Bad Bunny

J. Balvin

Maluma

Ozuna

Meilleur artiste masculin latin

Bad Bunny

J. Balvin

Ozuna

Meilleure artiste féminine latine

Becky G

Karol G

Rosalía

Top Duo / Groupe Latin

Banda MS de Sergio Lizárraga

Eslabón Armado

Los Dos Carnales

Meilleur artiste dance / électronique

Les Chainsmokers

Kygo

Lady Gaga

Marshmello

Surf Mesa

Meilleur artiste chrétien

Couronnes de coulée

Culte d’élévation

pour KING & COUNTRY

Carrie Underwood

Zach Williams

Meilleur artiste gospel

Kirk Franklin

Koryn Hawthorne

Tasha Cobbs Leonard

Musique de Maverick City

Kanye West

Meilleur album Billboard 200

Juice WRLD, les légendes ne meurent jamais

Lil bébé, à mon tour

Pop Smoke, Shoot for the Stars, Viser la lune

Taylor Swift, folklore

The Weeknd, After Hours

Meilleur album R&B

Jhené Aiko, Chilombo

Chris Brown & Young Thug, Slime & B

Chat Doja, rose vif

Kehlani, c’était bon jusqu’à ce que ce ne soit pas

The Weeknd, After Hours

Meilleur album de rap

DaBaby, blâmez-le sur bébé

Juice WRLD, les légendes ne meurent jamais

Lil bébé, à mon tour

Lil Uzi Vert, Atake éternel

Pop Smoke, Shoot for the Stars, Viser la lune

Meilleur album country

Gabby Barrett, mine d’or

Sam Hunt, côté sud

Chris Stapleton, recommencer

Carrie Underwood, mon cadeau

Morgan Wallen, Dangerous: le double album

Meilleur album rock

AC / DC, mise sous tension

Miley Cyrus, coeurs en plastique

Animaux en verre, Dreamland

Machine Gun Kelly, billets pour ma chute

Bruce Springsteen, lettre à vous

Meilleur album latin

Anuel AA, Emmanuel

Bad Bunny, El Último Tour Del Mundo

Bad Bunny, Las que no iban a salir

Bad Bunny, YHLQMDLG

J Balvin, couleurs

Meilleur album dance / électronique

DJ Snake, Carte Blanche

Gryffin, gravité

Kygo, heure d’or

Lady Gaga, Chromatica

Kylie Minogue, Disco

Meilleur album chrétien

Musique Bethel, Paix

Culte d’élévation, tombe dans les jardins

Carrie Underwood, mon cadeau

Nous le royaume, l’eau bénite

Zach Williams, histoire de sauvetage

Meilleur album de gospel

Koryn Hawthorne, JE SUIS

Tasha Cobbs Leonard, Image: en direct au Ryman

Maverick City Music, Maverick City Vol. 3 Partie 1

Maverick City Music, Maverick City Vol. 3 Partie 2

Kierra Sheard, Kierra

Top Hot 100 chanson présentée par Rockstar

24kGoldn ft. Iann dior, “Mood”

Gabby Barrett avec Charlie Puth, «J’espère»

Chris Brown & Young Thug, «Go Crazy»

DaBaby avec Roddy Ricch, «ROCKSTAR»

The Weeknd, «Blinding Lights»

Meilleure chanson en streaming

Cardi B avec Megan Thee Stallion, «WAP»

DaBaby avec Roddy Ricch, «ROCKSTAR»

Future ft. Drake, “Life Is Good”

Jack Harlow avec DaBaby, Tory Lanez et Lil Wayne, «WHATS POPPIN»

The Weeknd, «Blinding Lights»

Chanson la plus vendue

Gabby Barrett avec Charlie Puth, «J’espère»

BTS, «Dynamite»

Cardi B avec Megan Thee Stallion, «WAP»

Megan Thee Stallion, «Savage»

The Weeknd, «Blinding Lights»

Meilleure chanson radio

Gabby Barrett avec Charlie Puth, «J’espère»

Chris Brown & Young Thug, «Go Crazy»

Dua Lipa, “Ne commencez pas maintenant”

Harry Styles, «Je t’adore»

The Weeknd, «Blinding Lights»

Meilleure collaboration (voté par les fans)

24kGoldn ft. Iann dior, “Mood”

Gabby Barrett avec Charlie Puth, «J’espère»

Chris Brown & Young Thug, «Go Crazy»

DaBaby avec Roddy Ricch, «ROCKSTAR»

Jack Harlow avec DaBaby, Tory Lanez et Lil Wayne, «WHATS POPPIN»

Meilleure chanson R&B

Jhené Aiko ft. HER, «BS»

Justin Bieber avec Quavo, «Intentions»

Chris Brown & Young Thug, «Go Crazy»

Doja Cat, “Dites-le”

The Weeknd, «Blinding Lights»

Meilleure chanson de rap

24kGoldn ft. Iann dior, “Mood”

Cardi B avec Megan Thee Stallion, «WAP»

DaBaby avec Roddy Ricch, «ROCKSTAR»

Jack Harlow avec DaBaby, Tory Lanez et Lil Wayne, «WHATS POPPIN»

Megan Thee Stallion, «Savage»

Meilleure chanson country

Jason Aldean, «J’ai ce que j’ai»

Gabby Barrett, «J’espère»

Lee Brice, «L’une de ces filles»

Morgan Wallen, «Chasin ‘You»

Morgan Wallen, «Plus que ma ville natale»

Meilleure chanson rock

AJR, «Bang!»

All Time Low ft. Blackbear, “Monsters”

Animaux de verre, «vagues de chaleur»

Machine Gun Kelly ft. Blackbear, “le meilleur ami de mon ex”

vingt et un pilotes, «Niveau de préoccupation»

Meilleure chanson latine

Bad Bunny, «Yo Perreo Sola»

Bad Bunny et Jhay Cortez, «Dákiti»

Black Eyed Peas et J Balvin, «RITMO (Bad Boys For Life)»

Maluma & The Weeknd, «Hawái»

Ozuna x Karol G x Myke Towers, «Caramelo»

Top Dance / Chanson Electronique

Lady Gaga, «Stupid Love»

Lady Gaga et Ariana Grande, «Rain on Me»

SAINt JHN, «Roses (Imanbek Remix)»

Surf Mesa ft. Emilee, “ily (je t’aime bébé)”

Sujet et A7S, “Breaking Me”

Meilleure chanson chrétienne

Elevation Worship ft. Brandon Lake, «Graves Into Gardens»

pour KING & COUNTRY, Kirk Franklin & Tori Kelly, «TOGETHER»

Kari Jobe, Cody Carnes et Elevation Worship, «The Blessing (Live)»

Tauren Wells ft. Jenn Johnson, «Célèbre pour (je crois)»

Zach Williams & Dolly Parton, «Il y avait Jésus»

Meilleure chanson gospel

Koryn Hawthorne, «Parle-moi»

Jonathan McReynolds & Mali Music, «Movin ‘On»

Marvin Sapp, «Merci pour tout»

Tye Tribbett, «On va bien»

Kanye West avec Travis Scott, «Wash Us In The Blood»