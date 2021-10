The Weeknd et la mafia de la maison suédoise taquinent « Moth To A Flame »

Le weekend et Mafia de la maison suédoise ont confirmé un morceau collaboratif très attendu, intitulé « Moth To A Flame ».

La nouvelle collaboration a été taquinée pour la première fois par The Weeknd en septembre, lorsqu’il a publié deux extraits audio et tagué le supergroupe EDM récemment réuni.

Plus tôt dans la journée, The Weeknd et Swedish House Mafia partagé un clip vidéo sur les réseaux sociaux pour renforcer la collaboration, qui, selon les deux parties, arrivera cette semaine.

Plus tôt ce mois-ci, The Weeknd a confirmé que son nouvel album est presque « complet » et il ne manque qu’un élément clé qui le rendra totalement fini.

La superstar du R&B a partagé une mise à jour sur ses progrès sur le suivi de l’album 2020 primé et acclamé par la critique Après des heures sur son dernier Spectacle Memento Mori sur Apple Musique 1.

« La seule chose qui manque, ce sont quelques personnages qui sont la clé du récit », a-t-il déclaré pendant l’émission. «Certaines personnes qui me sont proches et chères, certaines personnes qui ont inspiré ma vie d’enfant et d’autres qui m’inspirent maintenant. D’autres à venir dans les prochains mois.

La star a également annoncé qu’il y aurait « des fonctionnalités intéressantes » dans les mois à venir, avant la sortie complète de l’album.

The Weeknd a également expliqué qu’il n’avait pas pu animer l’émission de radio récemment parce que « beaucoup de choses ont baissé », notamment en travaillant sur des choses pour sa nouvelle ère.

« Je me suis installé dans une nouvelle maison, j’ai tourné des vidéos, travaillé sur des pré-productions pour un autre monde, travaillé sur de la musique pour les pré-productions pour l’autre monde, en prenant du temps pour moi pour ne pas perdre complètement mon esprit », a-t-il déclaré.

En août, le chanteur a sorti son premier morceau de nouvelle musique depuis After Hours dans le single « Prend mon souffle”, qui a été co-écrit et co-produit par Max Martin. Ce morceau est sorti après que la star a partagé une vidéo teaser intitulée « The Dawn Is Coming ».

Écoutez le meilleur de The Weeknd sur Apple Music et Spotify.