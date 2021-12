The Weeknd et Olivia Rodrigo remportent les honneurs aux Apple Music Awards

Apple a annoncé les gagnants de la troisième édition annuelle des Apple Music Awards, reconnaissant les meilleurs artistes de 2021 et leur influence sur la culture mondiale. Le weekend a remporté le prix de l’artiste mondial de l’année, Olivia Rodrigo a remporté le prix de l’artiste révolutionnaire de l’année, de l’album de l’année et de la chanson de l’année, tandis que SON auteur-compositeur de l’année.

Les Apple Music Awards récompensent les réalisations musicales dans cinq catégories distinctes et les gagnants sont choisis selon un processus qui reflète à la fois la perspective éditoriale d’Apple Music et ce que les clients du monde entier écoutent le plus.

Cette année, les Apple Music Awards ont introduit une nouvelle catégorie de prix pour l’artiste régional de l’année, récompensant des artistes de cinq pays et régions : Afrique, France, Allemagne, Japon et Russie. Les prix de l’Artiste régional de l’année récompensent les artistes qui ont eu le plus grand impact culturel et sur les charts dans leurs pays et régions respectifs.

« Les 12 derniers mois se sont avérés être une année remarquable pour la musique, et nous sommes ravis d’honorer les artistes qui façonnent la culture et se connectent avec les fans du monde entier sur Apple Music », a déclaré Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music. et Beats. « Cette année, nous reconnaissons également davantage d’artistes régionaux, montrant au monde l’impact de musiciens extraordinairement talentueux qui font des vagues à l’échelle mondiale. »

La célébration des Apple Music Awards débutera le mardi 7 décembre 2021, avec des interviews, du contenu original et plus encore, le tout diffusé dans le monde entier sur Apple Music et l’application Apple TV.

Concernant sa victoire, The Weeknd a déclaré : « Je suis très reconnaissant pour cet immense honneur et je tiens à remercier Apple pour tout son soutien, non seulement pour mon travail, mais aussi pour la bonne musique d’artistes plus récents, où il est si important pour les créateurs de être trouvé et soutenu.

Olivia Rodrigo a réfléchi à son année massive, en disant: « J’ai fait ma première interview pour ‘le permis de conduire’ avec Apple Music, et tant de choses se sont passées depuis », a déclaré Rodrigo. « C’est vraiment surréaliste. Merci à Apple Music pour ces récompenses incroyables.

Visitez le site officiel d’Apple pour la liste complète des gagnants.