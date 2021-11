The Weeknd et Post Malone partagent le single collaboratif « One Right Now »

Les coéquipiers de Republic Records et deux des plus grandes stars de la pop moderne, The Weeknd et Poste Malone se sont associés pour l’électrique collaboratif célibataire « Un en ce moment. » La chanson apparaîtra sur le quatrième album studio à venir et très attendu de Post Malone, bien que les détails de la sortie pour le moment soient rares.

« One Right Now » a été produit par Louis Bell, Brian Lee et Andrew Bolooki. Collaborateur de longue date de Post Malone’s, Bell a également contribué à l’intégralité de l’album 2019 du musicien, Hollywood’s Bleeding.

La production électropop de la chanson établit des parallèles avec « Blinding Lights » de The Weeknd et trouve les deux chanteurs en train de surmonter une relation passée avec de nouvelles perspectives romantiques.

« Vous pensez que c’est si facile de f__n’ avec mes sentiments (Sentiments) / J’en ai un qui arrive et un en ce moment », chantent-ils sur le refrain.

The Weeknd emprunte la voie de la déconnexion complète sur son couplet, décidant: « Tu es une tache sur mon héritage / Nous ne pouvons pas être amis, ne pouvons pas être de la famille. »

« One Right Now » marque la deuxième sortie officielle de Post Malone de l’année, après le single « Motley Crew » partagé pendant l’été. Sur le plan promotionnel, il s’est associé à Pokémon pour «Only Wanna Be With» à l’occasion du 25e anniversaire de la franchise.

Post Malone a également sauté sur le single de DJ Khaled « I DID IT » avec Megan Thee Stallion et Lil Baby.

The Weeknd a également été très occupé avec des fonctionnalités et des versions cette année. Au début de l’année, il a partagé le remix assisté d’Ariana Grande sur « Save Your Tears » d’After Hours, suivi d’une apparition sur Doja Cat’s Planet Her single « You Right » et « Better Believe » de Belly avec Young Thug.

Plus récemment, il a publié « Take My Breath » comme premières notes de son ère d’album à venir, taquiné comme The Dawn is Coming. Il a également sauté sur le dernier single de la Swedish House Mafia récemment réunie « Mite à une flamme. »

Écoutez Post Malone et The Weeknd sur « One Right Now ».