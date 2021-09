The Weeknd fait face à un procès pour droit d’auteur sur “Call Out My Name” de 2018

Crédit photo : Salandco / CC par 4.0

En juin 2020, le procès pour violation du droit d’auteur Black Panther de Yeasayer contre The Weeknd a officiellement pris fin. Maintenant, le créateur d’After Hours a été nommé dans une plainte pour contrefaçon distincte, centrée cette fois sur «Call Out My Name» de 2018.

Les “compositeurs, producteurs et multi-instrumentistes” basés à Los Angeles, Suniel Fox et Henry Strange, ont récemment déposé l’action devant un tribunal fédéral de Californie, nommant comme défendeurs The Weeknd, les autres auteurs-compositeurs de “Call Out My Name”, Universal Music Group , Hipgnosis, Amazon et toutes sortes d’autres parties.

Selon le procès simple, les plaignants – qui disent avoir “construit un vaste rolodex de connexions et de relations au sein de l’industrie de la musique” – ont écrit et enregistré “Vibeking” en avril 2015. La piste ne semble pas être en direct sur YouTube ou Spotify actuellement, mais les plaignants indiquent également qu’ils ont été directeurs musicaux, programmateurs musicaux et DJ pour Drake, Kanye West, Lil Wayne, Lady Gaga et d’autres.

“Vibeking” – numéro d’enregistrement du US Copyright Office SR0000872910 – a finalement été “publié en avril ou mai 2017 ou vers cette date”, selon le dépôt légal. Et environ deux ans avant cela, plus près de la création de l’œuvre fin avril 2015, les plaignants ont accepté d’envoyer la piste à un PNDA (de son vrai nom Eric White), le “DJ et ingénieur de lecture” pour The Weeknd, la plainte procède.

Dans le cadre de cet arrangement – ​​qui a été initié après que PNDA a « suggéré » qu’Henry Strange lui transmette la chanson, par l’action – PNDA devait ensuite présenter la piste à The Weeknd « pour examen », maintiennent les plaignants. De plus, Suniel Fox et Henry Strange auraient « envoyé d’autres compositions originales et enregistrements sonores à THE WEEKND pour examen via PNDA ».

Le 29 avril 2015, PNDA a déclaré à Strange que The Weeknd avait répondu « merde fiiiiire » à une chaîne de courriels comprenant « Vibeking », tandis que la mi-mai de la même année a apporté une autre confirmation de PNDA à Strange de la qualité de la chanson, le des relais de textes juridiques, constitués cette fois de la remarque « c’est du feu ».

Néanmoins, à la suite d’une impasse d’environ 18 mois, en octobre 2016, le PNDA aurait écrit à Henry Strange : « J’ai envoyé [THE WEEKND] ce morceau que tu as fait il y a quelque temps. Il a écouté et aimé. Mais rien ne s’est jamais passé », les plaignants et leur équipe juridique ayant ajouté le nom du critique des Grammys entre parenthèses.

À partir de là, affirment les plaignants, le PNDA leur a envoyé un message indiquant : « Je vais juste dire [THE WEEKND] que notre équipe de production a écrit le morceau. Frais? Ou tu as une autre idée ? Je ne veux juste pas dire ‘hey, [STRANGE] a écrit ceci’ quand il ne te connaît pas. Henry Strange aurait alors répondu que The Weeknd « me connaît », avant d’encourager le PNDA à « dire à la fois » lui et Suniel Fox – des individus « que vous avez rencontrés sur Drake[‘s] tournée » – avait écrit la chanson.

En tout état de cause, les plaignants « n’ont jamais reçu de licence ou d’accord autorisant » The Weeknd et les autres défendeurs à utiliser « Vibeking », selon la plainte, et les parties déposantes « n’ont jamais autorisé ou consenti à » l’utilisation de leur travail dans « Appelez mon nom. »

The Weeknd a ensuite sorti “Call Out My Name” dans le cadre de son premier EP, My Dear Melancholy de mars 2018. Et il va sans dire qu’étant donné la confrontation actuelle dans la salle d’audience, les plaignants affirment que la chanson et leur effort « Vibeking » « contiennent des éléments quantitativement et qualitativement similaires dans leur guitare principale et leurs crochets vocaux respectifs, y compris des éléments mélodiques, harmoniques et rythmiques ».

Certes, Henry Strange et Suniel Fox identifient en détail les caractéristiques techniques de « Call Out My Name » (créé « dans un mètre 6/8 » et « la tonalité de ré# mineur », avec un tempo de 134 BPM) et « Vibeking » (créé « dans un mètre 6/8 » et « la clé de sol mineur », avec un tempo de 118 BPM).

« Les deux œuvres sont dans une tonalité mineure. Les deux œuvres sont dans un mètre 6/8, ce qui est moins courant dans la musique populaire », poursuit le procès. « Les deux œuvres sont jouées à un tempo similaire. Et les deux œuvres utilisent des caractéristiques d’electronica, d’ambiance, de pop, de hip-hop, de rock et de R&B pour obtenir un son atmosphérique et mélancolique particulier.

Par conséquent, les demandeurs demandent réparation pour violation indirecte et/ou contributive du droit d’auteur, y compris « tous » les bénéfices des défendeurs de la chanson prétendument contrefaite. Au moment de la publication de cet article, The Weeknd ne semblait pas avoir commenté publiquement l’affaire, qui arrive alors que Nickelback, Chris Brown et Benny Blanco restent impliqués dans leurs propres litiges pour violation du droit d’auteur.