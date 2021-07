The Weeknd fait ses débuts en tant qu’acteur et scénariste dans une série HBO

Il n’est actuellement pas clair si The Weeknd sera le chef de ladite secte secrète, ni qui jouera le chanteur pop. Le chanteur avait auparavant fait une petite apparition dans le film acclamé Uncut Gems. Donc formellement, c’est son premier rôle et surtout, dans une série.

– (Photo : IMDB)

En plus de The Idol, Abel sera également producteur exécutif. Donc c’est impliqué dans toutes les étapes de la série, à la fois en tant qu’acteur, scénariste et producteur. De plus, un collaborateur créatif de confiance du chanteur, Reza Fahim, sera avec lui sur le projet.