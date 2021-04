The Weeknd fait un don d’un million de dollars à Ethiopian Hunger Relief

The Weeknd a fait un don d’un million de dollars (qui sera utilisé pour fournir un total de deux millions de repas) pour soulager la faim en Ethiopie.

Le joueur de 31 ans s’est rendu sur les réseaux sociaux pour annoncer le don d’un million de dollars, tandis que le Programme alimentaire mondial USA (affilié aux États-Unis du Programme alimentaire mondial des Nations Unies) a détaillé les détails de la contribution dans un communiqué. «Mon cœur se brise pour mon peuple éthiopien alors que des civils innocents allant des petits enfants aux personnes âgées sont assassinés de manière insensée et des villages entiers sont déplacés par peur et par destruction», a écrit The Weeknd, faisant référence à la guerre du Tigray, qui a débuté en novembre. de 2020.

«Je vais donner 1 million de dollars pour fournir 2 millions de repas par le biais du Programme alimentaire mondial des Nations Unies et encourager ceux qui le peuvent à donner aussi», a poursuivi The Weeknd, dont les parents sont nés dans le pays d’environ 112 millions d’habitants.

Le natif de Toronto a conclu le message en dirigeant ses adeptes vers un lien de don unique du PAM, qui appelle les visiteurs de la page Web à «se joindre à la superstar The Weeknd pour offrir votre cadeau le plus généreux aujourd’hui afin que nous puissions apporter une aide vitale aux habitants de l’Éthiopie.

Et le Programme alimentaire mondial des États-Unis, dans le communiqué susmentionné, a noté que le don de The Weeknd soutiendra les «efforts globaux du Programme alimentaire mondial pour intensifier la réponse à l’aide alimentaire d’urgence pour atteindre jusqu’à 2 millions de personnes au cours des six prochains mois». Jusqu’à présent, l’entité a livré «du maïs, du riz et de l’huile végétale à 60 000 personnes dans les villes de l’est et du sud de la région».

De plus, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a commencé à fournir un «soutien nutritionnel» aux femmes enceintes ainsi qu’aux enfants de la région, dans le cadre d’un effort plus large pour atteindre quelque 875 000 personnes. Enfin, l’organisation a apporté «trois séries de rations alimentaires mensuelles» aux «deux camps de réfugiés accessibles et opérationnels du Tigray».

S’adressant à la contribution d’un million de dollars de The Weeknd dans un communiqué, le président-directeur général du Programme alimentaire mondial américain, Barron Segar, a déclaré: «Nous sommes extrêmement préoccupés par la situation de la sécurité alimentaire au Tigray. Au fur et à mesure que les ménages pauvres épuiseront leurs stocks alimentaires, les gens tomberont plus profondément dans des niveaux d’urgence de faim. Ce don généreux de The Weeknd fournira immédiatement de la nourriture vitale aux personnes qui en ont besoin de toute urgence.

Par ailleurs, The Weeknd – qui a doublé son opposition très médiatisée à la Recording Academy le mois dernier – a rejoint des artistes tels que les Kings of Leon pour tirer profit de l’engouement pour les jetons non fongibles (NFT).

Le chanteur, auteur-compositeur et producteur de «Blinding Lights» s’est associé à Strangeloop Studios, basé à Los Angeles, pour créer la collection de huit œuvres «Acephalous», et la «vente aux enchères 1/1» de cette collection, mettant en vedette une chanson inédite de l’artiste de la CAA, a été récupérée une offre supérieure stupéfiante de 490 000 $ au cours du week-end de vacances, selon la liste sur Nifty Gateway.