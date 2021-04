The Weeknd fait un don d’un million de dollars pour aider à soulager la faim en Éthiopie

The Weeknd a annoncé son intention de faire un don de 1 million de dollars (723 000 £) pour aider les efforts de lutte contre la faim en Éthiopie alors que le conflit se poursuit dans le pays.

En novembre 2020, des violences entre le gouvernement régional et le gouvernement fédéral dans la région du Tigray ont éclaté. Plus d’un million de personnes ont été déplacées par le conflit, et plus de 4,5 millions de personnes seraient dans le besoin.

Selon un rapport du New York Times en février, un rapport interne du gouvernement américain a déclaré que des responsables éthiopiens «menaient une campagne systématique de nettoyage ethnique» au Tigray. Les récoltes ont été affectées par les combats, laissant certaines zones de la région au bord de la famine.

«Mon cœur se brise pour mon peuple éthiopien alors que des civils innocents allant des petits enfants aux personnes âgées sont assassinés de manière insensée et des villages entiers sont déplacés par peur et destruction», a écrit The Weeknd sur les réseaux sociaux.

«Je vais donner 1 million de dollars pour fournir 2 millions de repas par le biais du Programme alimentaire mondial des Nations Unies et encourager ceux qui le peuvent à donner aussi.»

Les parents de The Weeknd sont tous deux originaires d’Éthiopie, mais ont immigré au Canada avant la naissance de la star.

L’année dernière, le musicien a fait un don à plusieurs organisations, dont 1 million de dollars aux efforts de secours du COVID-19, 500000 dollars (362000 livres sterling) à des organisations pour l’égalité raciale à la suite du meurtre de George Floyd et 300000 dollars (217000 livres sterling) à un fonds d’aide après une explosion en Beyrouth.

Il était également l’une des nombreuses stars à avoir fait don de microphones signés à une vente caritative pour collecter des fonds pour des programmes d’organisations de jeunesse qui ont été touchés par la pandémie de coronavirus. Paul McCartney, Billie Eilish, Alanis Morissette, Damon Albarn, Haim et bien d’autres ont également fait un don à la cause.

Ailleurs dans les actualités de The Weeknd, l’artiste est l’un des derniers artistes à se joindre au dernier marché de l’industrie musicale: les NFT. Le musicien a mis aux enchères une collection exclusive de musique et d’œuvres d’art hébergées sur Nifty Gateway lors d’une vente aux enchères limitée tenue le 3 avril à 14 h HE.

Duncan Cock-Foster, co-fondateur de Nifty Gateway, a déclaré que «l’entrée de The Weeknd dans l’espace NFT marque un moment charnière dans l’histoire de la NFT. L’un des chanteurs R&B les plus influents de notre génération qui crée dans ce nouveau médium est une énorme validation pour l’ensemble de l’espace NFT. » il ajouta. «Nous sommes ravis de présenter cette magnifique collection unique au monde.»

The Weeknd’s The Highlights peut être acheté ici.