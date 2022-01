The Weeknd laisse entendre qu’il sort avec Angelina Jolie dans la chanson Here We Go … Again. Oui, le chanteur a sorti son nouvel album ‘Dawn FM’ ce matin et dans l’une de ses chansons, intitulée « Here We Go … Again », il chante « My new girl, she’s a movie star. a movie star).

Et non seulement il insinue qu’il sort avec elle, il parle aussi de détails intimes, vous savez, comment il la fait crier…

« Je l’aimais bien, la faire crier comme Neve Campbell. » (Je l’aimais bien, je l’ai fait crier comme Neve Campbell) «Mais je la fais rire, jure que ça guérit mes pensées déprimantes. (Mais je le fais rire, je jure que ça guérit mes pensées dépressives) « Je me suis dit que je ne tomberais jamais, mais c’est reparti. » (Je me suis dit que je ne tomberais plus mais c’est reparti).

Eh bien, TMI … wtf? The Weeknd et Angelina Jolie ont été aperçus ensemble en train de dîner à Los Angeles l’été dernier, suscitant des rumeurs selon lesquelles ils pourraient être en couple. Meh !

Selon The Sun, dans une autre chanson intitulée « Starry Eyes » du nouvel album, The Weeknd semble faire référence au fait qu’Angelina n’a eu aucun partenaire depuis sa séparation de Brad Pitt en 2016.

« Vous n’avez pas été touchée par un homme depuis si longtemps. Parce que la dernière fois, c’était bien trop fort. (Tu n’as pas été touchée par un homme depuis si longtemps. ‘Parce que la dernière fois c’était si, si fort). « Maintenant tu es ma réalité et je veux te sentir proche. » (Maintenant tu es ma réalité et je veux te sentir proche).

Ils disent qu’ils sont tous les deux restés discrets, pour ne pas dire muets, sur leur relation, Angelina a évité une question à son sujet lors de la promotion de son dernier film ennuyeux, Les Éternels.

Lorsqu’on lui a demandé si ses enfants étaient plus enthousiasmés par son nouveau film ou son amitié avec la chanteuse, elle a répondu : « Ils sont très enthousiasmés par ce film, si c’est ce que vous demandez. »

Peu importe! The Weeknd laisse entendre qu’il sort avec Angelina Jolie sur la chanson Here We Go … Again. Angelina Jolie et The Weeknd… Vraiment ? Pouah!